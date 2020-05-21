網購「iPhone 11」1支1萬元　超商店員起疑！報警求援成功阻詐

▲竹南分局副分局長張中，特地前往超商頒發獎狀給成功阻詐的店員。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名何姓女子，無意間在朋友的臉書看到貼文，稱iPhone11手機只要1萬元即可購得，於是到附近超商準備購買儲值點數交款，店員發現有異，立刻通知警方處理，經警方曉以大義後，成功阻止詐騙事件發生。

苗栗縣警察局竹南分局中海所警員易靈、李益昇、廖元溶接獲超商行員來電表示，有名女子在社群軟體看到賣手機的貼文，賣家請她購買遊戲點數支付，很像警察平常到店內宣導的常見詐騙手法，立即通知員警火速到場了解。警方到場後發現這名女子準備要購買新臺幣1萬元遊戲點數。

何女向警方表示，日前看到張姓朋友在臉書貼文，稱有朋友手機店新開幕，1支iPhone 11促銷價只要新臺幣1萬元，便和賣家聯繫後，賣家表示不能貨到付款，須至超商點數儲值；員警耐心為其解說此為詐騙集團慣用的詐騙手法，並請何女聯繫張姓朋友，張姓友人表示帳號被盜，不是他本人發文；何女終於恍然大悟，對員警及店員的積極熱心作為非常感激。

竹南分局特別頒發感謝狀，感謝超商店員阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙，在此呼籲民眾網路購物應慎選購物平台，拒絕私下交易，由於臉書、LINE缺乏安全交易機制，刑事局每周公布的高風險賣場名單，臉書幾乎都榜上有名，最好透過商譽良好電商購物，切勿因私下交易免手續費，而落入詐騙集團的陷阱，因小失大；若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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