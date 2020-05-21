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服用抗瘧疾藥物「奎寧」抗新冠肺炎　川普：未來2天內結束療程　

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在未來1、2天內結束抗瘧疾藥物「奎寧」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎確診病例突破155萬，總統川普表示，他已連續服用抗瘧疾藥物「奎寧」約10天，以預防新冠肺炎，而這個療程預計在未來1、2天內結束。

川普（Donald Trump）20日在內閣會議時證實，他預計在未來1、2天內結束抗瘧疾藥物「奎寧」（hydroxychloroquine）的療程。川普日前表示，他已經連續服用奎寧約10天，藉此預防感染新冠肺炎，儘管白宮醫生不建議使用，但還是給了他。

「奎寧」普遍用來治療關節炎、瘧疾和狼瘡，目前這種藥物在美國必須擁有處方籤才能購買。食品藥品監督管理局（FDA）也曾警告，只建議在臨床試驗或謹慎醫療監督之下，才能把此藥物用來治療住院患者，「奎寧並未被證實能夠治療新冠肺炎，它還可能導致心律失常。」

儘管新聞媒體及專家發出質疑與警告，川普仍舊對奎寧抱有相當大的信心。他表示，「我不會因此受傷，它已經存在40年了。治療瘧疾、全身性紅斑性狼瘡還有其他疾病。我服用，前線工作人員服用，很多醫生也在服用。」

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