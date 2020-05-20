「保費大跳殺」懸崖式衰退持續擴大！壽險業1至4月新契約保費收入年減41%

▲壽險保費懸崖出現，傳統型、投資型保單初年度保費雙降逾4成。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

壽險業「保費大跳殺」，懸崖式衰退狀況持續擴大！各項新措施上路，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊、因應降息使保單宣告利率走低等因素，導致保費懸崖出現。壽險公會公布4月保費收入統計，今年1至4月初年度保費（新契約保費）收入為2688億元，年減41%，其中，傳統型保單、投資型保單雙雙年衰退達41%，比今年第一季更慘。

根據壽險公會統計，2020年1月至4月業績，總保費收入1.02兆元，年減12.4%，其中，初年度保費收入2687.99億元、年減41%；續年度保費收入7590.36億元，則年增5.7%。

若區分傳統型與投資型商品作分析，傳統型商品初年度保費收入2123.18億元，年減41%；投資型保單初年度保費收入564.81億元，同樣年減41%。

端看不同險種，投資型壽險保費跌最慘，年減達47%；其次為傳統型壽險，年減43.9%；再來是傳統型年金險，年減34.4%。一片慘淡的情況下，唯獨健康險（醫療險）呈現正成長，年增10.9%。

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情提高民眾防疫警覺，也增加投保健康保險的意願。（圖／pakutaso）

壽險公會分析，傳統型保險商品部分，主因是在保單責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及金管會公布宣告利率平穩機制於今年7月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，使今年前4月傳統型初年度保費收入相較2019年同期減少41%。

在投資型保險商品部分，壽險公會表示，主要是保險局就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是「BBB+」級以上，即便投資「BBB+」級的債券，最多也不能逾基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績。

此外，美國聯準會（Fed）降息6碼也衝擊美元保單銷量，使今年前4月份投資型初年度保費收入相較2019年同期減少41%。

▲台灣實施全民健保制度後，健康險市場並未因此受影響而衰退，反而呈現穩定成長的趨勢。（圖／pixabay）

另按銷售通路觀察，在壽險業前4月初年度保費收入2687.99億元中，壽險公司本身行銷體系1093.84億元，佔40.69%；銀行經代保代通路1293.36億元，佔48.12%；傳統保險經紀人、保險代理人僅300.79億元，佔11.19%。

銀行經代保代通路的初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。壽險公會表示，若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路的比率為1.96：1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。

至於健康險呈現「正成長」態勢，保險業者曾向《ETtoday新聞雲》記者透露，由於新冠肺炎疫情衝擊，喚起多數民眾關心自身的保障缺口，再加上不少公司針對法定傳染疾病取消30日等待期，更推出「現買現保障」、也就是「確診肺炎即理賠」的防疫保單，提升討論度而表現成長。

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