美祭「不斷線」承諾　FCC收到逾2000筆疫情相關網路問題投訴

▲美國聯邦通訊委員會（FCC）主席裴伊（Ajit Pai）。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情的爆發讓許多人不得不待在家中，使「網路」進一步成為人們生活不可或缺的一部分。美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席裴伊（Ajit Pai）周二（19日）在向眾議院能源暨商業委員會發表的聲明中表示，FCC 已收到 2000 多起有關新冠肺炎疫情期間承諾有關的投訴。

裴伊指出，過去幾周來，FCC 已收到 2000 多筆與疫情相關的投訴，其中有 1400 筆投訴已收到來自電信業者的回覆。在這些投訴中，約有 500 筆專門針對 FCC 所提出的「保障美國人網路連通性承諾」（Keep Americans Connected Pledge），這也是該機構面對新冠肺炎疫情提出的主要舉措。至於其他部分，則涉及電信計費、網路及一般的寬頻存取問題。

面對新冠肺炎疫情的蔓延，美國主要電信商 AT&T、Verizon 及 Comcast 等皆承諾不會中斷那些因疫情無力支付電信帳單的居民或小企業網路服務。電信商們也同意免除客戶因疫情而可能產生的滯納金，並承諾向「任何需要他們的美國人」開放 Wi-Fi 熱點。

該承諾於今年 3 月首次公開，為期 60 天。FCC 指出，該機構於 4 月下旬出面呼籲電信業者擴大承諾，有超過 750 家電信商同意延長承諾期限至 6 月 30 日，此前將繼續履行這些承諾。

裴伊說：「據我的了解，我們收到的有關承諾的投訴都已解決，以確保消費者持續保持連線。」FCC 將會把用戶提交給該機構的投訴轉發給相應的電信商，其收到投訴後，將有 30 天的時間來對該投訴做出回應。

在周二的聽證會上，裴伊還表示，FCC 計畫發布相關法規制定的公告，以盡快符合國會通過的《寬頻資料法案》（Broadband Data Act）。該法案要求 FCC 更改其蒐集、驗證及報告在製作覆蓋地圖時使用的寬頻資料方式，包括建立「所有寬頻服務未至的地理地理編碼訊息資料庫」等。

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