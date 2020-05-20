梨泰院群聚擴大「2高三生染疫」！南韓今睽違80天重啟校園　75校臨時喊卡

▲ 仁川部分學校高三生繼續採線上教學。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓幼稚園至高中受新冠肺炎（COVID-19）影響，本應3月開始的上學期4月以遠距教學方式開學，經過長達80天，20日由高三學生首先重返校園。但夜店群聚感染帶來的影響持續，仁川及京畿道南部安城地區多達75所學校臨時喊停，部分學生剛到校就被要求返家。

南韓今年度上學期原定3月2日開學，因疫情數度調整後，由高三最先於20日恢復到校，高二、國三、小一至小二及幼稚園為27日，高一、國二及小三至小四為6月3日，國一、小五至小六則是6月8日。高三原則上每天到校，其他年級則由校方視情況安排隔週到校或依時段分流。

梨泰院夜店事件為一度穩定的南韓疫情再添變數，截至今早累計193起相關個案。針對全國3萬名高中生進行的調查顯示，將近8成學生反對到校上課。超過3成受訪者認為，應在單日確診人數連續2周低於10例後再重啟校園。自稱首爾高中生的網友也在青瓦台請願網站上指出，大批師生中午一起用餐，將讓所有人都面臨感染風險。

南韓教育部次長朴百範此前表示，夜店群聚事件不會影響學生族群。考慮到無法準確預測新冠疫情何時落幕、秋天可能二次爆發等因素，比起無限期延後重啟校園，倒不如恢復到校上課並徹底實施防疫措施。

然而，全國高三生到校上課第一天就有部分學校臨時喊卡。仁川市20日傳出2名高三生染疫，確診前曾到梨泰院夜店相關個案曾光顧的投幣式KTV消費。當局判斷，附近學生動線恐怕和這2名學生有重疊，要求5個區內66所學校高三生立即返家。安城市則因尚未掌握19日確診的男性動線，下令9所學校中斷重啟校園。

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