汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

▲嘉義縣長翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應汛期豪雨來襲，縣長翁章梁先後前往民雄鄉水資源回收中心，以及大崎村鳳凰社區防護工程視察。水資源回收中心已設置完成4台0.3cms移動式抽水機；翁章梁也指示水利處，持續推動污水下水道建設。在社區防護工程的部分，新建排水收集系統、設置2組0.3cms移動式抽水機及抽水平台，將分流匯入大崎抽水站的調節池；並且在大崎抽水站增設1組1cms豎軸電動抽水機排至牛稠溪。翁章梁說，希望能發揮功能，改善往年淹水情勢，降低民眾再度受到洪水的侵襲。

汛期將至，由於福興村地勢低窪，豪雨來襲常有淹水情形發生。嘉義縣政府為有效利用水資中心廠內空間，挖設防洪儲水池及興建移動式抽水機平台；且在汛期前完成工程建設與4台0.3cms的抽水機組安裝作業。透過完善的整備，有效提升民雄鄉水資源回收中心週邊防汛能量。



民雄鄉水資源回收中心位在福興村內牛稠溪旁，佔地面積約1.79公頃，在104年完工後開始營運。每日最大處理量達4,200噸的二級污水處理廠，主要收集民雄鄉頭橋都市計畫區內生活污水。經處理後再排放，可減低河川污染量，對生活環境品質與牛稠溪水質改善，有很大助益。



目前民雄鄉污水下水道系統已完成接管有4,837戶，後續污水管線工程與用戶接管工程將持續進行中；未來若建設計畫完成，預計在民雄鄉可達50.34的接管率。

翁章梁強調，污水下水道建設是都市進步的重要指標，將家庭、工廠等排放的污水，經處理後才排入河川，不僅對人體也好甚至海洋，危害都會大大降低。加上目前污水下水道系統，已建設完成污水管線為134公里，縣府未來會再持續努力。

隨即，翁章梁抵達大崎村鳳凰社區，勘查4月剛完工的「嘉義縣民雄鄉大崎村鳳凰社區防護工程」，立委陳明文、大崎村長陳谷全也到場關心。由於大崎村位在牛稠溪旁，每逢豪大雨，嘉107線側溝排水宣洩不及導致社區積淹水。

因此，防護工程透過分流來提升社區排水效能，藉由社區周邊排水系統改善，新建排水收集系統、設置2組0.3cms移動式抽水機及抽水平台、1組1cms豎軸電動抽水機，以解決社區積淹水不退問題，保全約4,200位鄉親的生命財產安全。

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