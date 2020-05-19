李來希砲轟陳建仁「X裡不一」　掀網論戰狠酸：為搏版面講垃圾話

▲李來希。（圖／翻攝軍公教網路之聲直播電台）

記者蔡文鈴／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希18日在臉書開直播，痛罵副總統陳建仁主動放棄卸任禮遇「又要名又要利真是『婊』裡不一」，甚至還說「既然做了婊子，又想立貞節牌坊」。

副總統陳建仁任期到20日，他日前透露未來將回到中研院繼續做研究，代表停止適用卸任副總統的每月18萬元，以及辦公事務費首年400萬元，第二年後逐年減少50萬元等禮遇，粗估4年來替國庫省下近2300萬元。

對於陳建仁主動放棄卸任禮遇，李來希批評，主導軍公教退休制度改革的陳建仁，在推動立法期間被媒體問到改革後可領多少退休金，陳建仁當時回答以教職身分可領六萬三千元，「若省吃儉用，是夠的」，如今則嫌副總統卸任禮遇18萬元不夠，選擇了一個將近50萬元的中研院特聘研究員的「好缺」，「又要名又要利真是『婊』裡不一」，「既然做了婊子，又想立貞節牌坊」。

網友看了李來希的言論後，紛紛在網路上留言砲轟，「注意你自己的發言，講話跟蟲一樣」、「看你自戀症還蠻嚴重的呀！」、「喔幹 這真的有點過分了 整個政壇最不討罵的就是聖騎士」、「這咖一定要留著 每次選舉都能當dpp 助攻手」、「整天為了搏版面講垃圾話」、「公三小 白癡」、「嗯嗯，在民主自由的台灣，人渣也是有發言的權利」。

不過，也有網友力挺李來希，「實話不能實說」、「支持理事長」、「亂世出英雄」、「不要怪陳建仁 噁心的是那些造神一條心的」。

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