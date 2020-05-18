聯發科「天璣820」5G晶片上市　強悍性能超越同級

▲聯發科發布最新的天璣820系統單晶片。（圖／聯發科提供）

財經中心／台北報導

聯發科技（2454）18日發表5G系統單晶片SoC新品「天璣820」，採用7奈米製程，整合頂尖的5G數據機和全面5G省電解決方案，加上旗艦多核CPU架構及高效能獨立AI處理器APU3.0，以超越同等級的卓越表現，於中高端5G智慧型手機中樹立標竿。

聯發科技無線通訊事業部協理李彥輯表示，聯發科技目前已推出旗艦級5G SoC天璣1000系列，以及主攻中高端5G手機市場的天璣800系列。天璣820是天璣800系列的成員，擁有媲美旗艦級的架構設計和卓越性能，綜合表現堪稱同級最強。天璣820盼以5G市場的突破者之姿推動5G應用普及化，為更多消費者帶來強勁的5G性能與體驗。

天璣820將旗艦級的4大核架構引入中高端智慧型手機，採用4個時脈2.6GHz的Cortex-A76核心和4個時脈2.0GHz的Cortex-A55核心，相較於同等級晶片的多核性能比高出了37%，並採用ARM Mali G57 MC5 GPU，結合聯發科技HyperEngine2.0遊戲優化引擎，智慧調節CPU、GPU及記憶體資源，提升遊戲性能。

聯發科表示，天璣820採用旗艦級處理器常用的4大核CPU架構，憑藉高性能的多核架構，大幅提升遊戲性能。結合聯發科技HyperEngine 2.0遊戲優化引擎，不僅能加速遊戲啟動和轉場，還可以讓遊戲滿幀運行更穩定。

天璣820承襲天璣1000系列的先進5G技術，整合全球領先的聯發科技5G 數據機，完整支持5G獨立及非獨立組網（SA/NSA），在全球率先為用戶帶來5G+5G雙卡雙待的功能，先進的5G雙載波聚合技術還可增加30%高速5G訊號的覆蓋。

在5G實網測試中，天璣820的5G上下行速率顯著超越同級，甚至優於旗艦級競品；高傳輸速率加上最低的遊戲平均延遲，讓用戶盡享高速5G連網體驗。同時，天璣820搭載聯發科技獨家5G UltraSave省電技術，以全球最低5G功耗帶來更長效的電池續航力。

另外，天璣820搭載獨立AI處理器APU3.0，透過專屬硬體加速，帶來強勁的浮點AI運算能力，靈活運用聯發科技獨家的多任務排程技術，在AI拍照、影像優化等多種日常應用中都展示最佳表現。