連36天零本土！農委會送「蓮子」盼「確診連止」　陳時中：要一直連下去！

▲白河蓮農送蓮子盼台灣疫情確診連止。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣今（18）日再度零確診，也是連續36天零本土。白河蓮農今也特別送了蓮子到中央流行疫情指揮中心，盼台灣「確診連止」。對此，陳時中也表示，一直要連止，希望連下去，在這段時間農委會也一直密切合作，我們也就跟農民都站再一起。

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▲台灣截至5月18日為止，已有11天零確診。（圖／曾梓倩製）

台灣新冠肺炎維持累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，398人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前2人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,749,813例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,509,561例、俄羅斯281,752例、英國243,303例、巴西233,142例及西班牙231,350例為多；病例中314,921例死亡，以美國90,638例、英國34,636例、義大利31,908例、法國28,108例及西班牙27,650例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲▼台灣連續36天零本土，時常有不同單位送東西到指揮中心感謝防疫人員。

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