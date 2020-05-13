　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

負利率對銀行、存款人都不利！　央行總裁楊金龍：台灣不會成負利率國家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 財委會視察財金公司,央行總裁楊金龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

立法院財政委員會今（13）日視察財金公司，央行總裁楊金龍於會後受訪時，針對台灣是否可能步入負利率做出回應。楊金龍指出，負利率對銀行體系會造成一定衝擊，對於存款人來說也是不利，因此央行與美國聯準會態度相同，再次強調不會步入負利率

楊金龍表示，美國一直在強調他們不期望發生負利率的情況，Fed不會像日本央行、ECB、歐洲的瑞士、瑞典等國家都是負利率，因為這樣「對銀行體系經營不是非常好」，美國看到這點，因此一直在強調他們不會負利率

反觀台灣的利率政策，楊金龍表示，台灣也是以銀行體系為主，因此非常強調的就是如果負利率，會衝擊到銀行的利潤，接著危及到銀行經營；加上中央銀行貨幣政策傳遞機制是靠銀行體系，如果銀行體系經營受到影響，央行貨幣政策傳遞的機制也會受到影響，這都是央行要考量的。

另外，楊金龍也指出，除了銀行體系的情況，也需要考慮存款人。他表示，存款人是靠利息來維持，所以負利率對存款人也是不利的；存款人如果消費力不好，緊接著對經濟發展也不好，「所以我們也跟Fed的態度是一樣的」。

另外，立委賴士葆也表示，「總裁有清楚表達他個人認為台灣不應該負利率」，並認為「在他的任內應該不會變成負利率」。

ET快訊
1步驟解決「臉書粉絲專頁」故障！貼心功能還能減緩眼睛疲勞
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

苦民所苦！受理2天收2萬件紓困申請案　中市府快速核可895萬元

韓粉瞎傳「罷韓造假、選票全燒掉」　中選會怒澄清：假訊息最重關五年！

國境解封救觀光？林佳龍證實評估中　擬組「國際觀光聯盟」

王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄

陳水扁近3個月狂發53篇「阿扁無罪」　加大爭取特赦力道

台中411處關懷據點解封　盧秀燕訪視長輩大跳「草蜢仔弄雞公」

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

苦民所苦！受理2天收2萬件紓困申請案　中市府快速核可895萬元

韓粉瞎傳「罷韓造假、選票全燒掉」　中選會怒澄清：假訊息最重關五年！

國境解封救觀光？林佳龍證實評估中　擬組「國際觀光聯盟」

王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄

陳水扁近3個月狂發53篇「阿扁無罪」　加大爭取特赦力道

台中411處關懷據點解封　盧秀燕訪視長輩大跳「草蜢仔弄雞公」

1步驟解決「臉書粉絲專頁」故障！　 貼心功能還能減緩眼睛疲勞

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

張柏芝12歲兒Lucas超帥身高直逼媽！　「神秘小兒子髮色」洩漏生父身分

侯乃榕獨挑大樑 主持520正副總統就職典禮　壓力大到夢中背文稿

15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

無尊告白成語蕎被打槍　梁赫群助攻幫擄女神芳心

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

政治熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

挺罷韓！李來希轟王婉諭：踩自己女兒的頭顱往上

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

黃秋生鬆口入籍台灣　文化部正面回應了

林佳龍：「防疫安心旅遊」520後上路

台辦撥款證據曝光　鼓動投韓來回機票只收銅板價

黃智賢稱「用水神很多年沒毛病」　怒嗆陳時中「狂妄」

快訊／女神主播戴湘儀加入侯友宜團隊

國民黨將排審刪「國家統一前」　他：最討厭打假球

外交部有給帛琉844萬美元　用途曝光了！

特赦阿扁？陳水扁「政治迫害」圖連發...總統府回應了

Keanna痛揭7年7付出「曾為他低頭道歉」

影涉中央「相煎何太急」？　侯友宜：我跟陳時中想法一致

更多熱門

相關新聞

銀行轉帳出問題引資安疑慮　財委會今視察財金公司了解防範機制

銀行轉帳出問題引資安疑慮　財委會今視察財金公司了解防範機制

立法院財政委員會今（13）日視察財金資訊公司，召委賴士葆指出，因近期發生銀行間轉帳事故，財金公司也於後發表了評論與提出相關問題，希望藉今日視察，了解財金公司對於資安防範、實質業務的情形。

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

總統紀念套幣首次線上申購截止　金銀幣共售出逾7千套　520可臨櫃提領

總統紀念套幣首次線上申購截止　金銀幣共售出逾7千套　520可臨櫃提領

清水季子出任日銀首位女性理事

清水季子出任日銀首位女性理事

央行2000億融通貸款已核准近1.7萬戶　金額達121.4億元

央行2000億融通貸款已核准近1.7萬戶　金額達121.4億元

關鍵字：

央行中央銀行貨幣政策經濟成長GDP利率降息負利率楊金龍

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面