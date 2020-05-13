負利率對銀行、存款人都不利！　央行總裁楊金龍：台灣不會成負利率國家

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

立法院財政委員會今（13）日視察財金公司，央行總裁楊金龍於會後受訪時，針對台灣是否可能步入負利率做出回應。楊金龍指出，負利率對銀行體系會造成一定衝擊，對於存款人來說也是不利，因此央行與美國聯準會態度相同，再次強調不會步入負利率。

楊金龍表示，美國一直在強調他們不期望發生負利率的情況，Fed不會像日本央行、ECB、歐洲的瑞士、瑞典等國家都是負利率，因為這樣「對銀行體系經營不是非常好」，美國看到這點，因此一直在強調他們不會負利率。

反觀台灣的利率政策，楊金龍表示，台灣也是以銀行體系為主，因此非常強調的就是如果負利率，會衝擊到銀行的利潤，接著危及到銀行經營；加上中央銀行貨幣政策傳遞機制是靠銀行體系，如果銀行體系經營受到影響，央行貨幣政策傳遞的機制也會受到影響，這都是央行要考量的。

另外，楊金龍也指出，除了銀行體系的情況，也需要考慮存款人。他表示，存款人是靠利息來維持，所以負利率對存款人也是不利的；存款人如果消費力不好，緊接著對經濟發展也不好，「所以我們也跟Fed的態度是一樣的」。

另外，立委賴士葆也表示，「總裁有清楚表達他個人認為台灣不應該負利率」，並認為「在他的任內應該不會變成負利率」。