蔡英文接見護理師：臉上口罩壓痕是「光榮印記」

▲總統蔡英文接見醫護人員。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午接見「台灣護理學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會代表」時，感謝醫療界付出的辛苦，讓台灣的康復率領先全球，已連續29天沒有本土病例，是防疫國家隊裡重要的戰力；她也提到，網友現在把醫護臉上口罩的壓痕，封為「光榮印記」。

蔡英文表示，前幾天衛福部已擴大醫事人員的津貼獎勵，把急診醫護納入津貼獎勵對象，也新增「急救責任醫院防疫獎勵」及「收治確診個案獎勵」。

蔡英文表示，今天是「國際護師節」，這段時間為了防疫，很多護理師都非常忙碌，犧牲了跟孩子相處的時間；也有些快當媽媽的護理師，挺著肚子在第一線努力奮戰，是非常堅強的媽媽隊。

▲總統蔡英文接見醫護人員。（圖／總統府提供）

蔡英文說，她看到不論是業者對醫護推出優惠活動、民眾在媒體上的投書、或網路留言感謝，社會上充滿對醫護的感謝、肯定和支持，現在口罩壓痕，被網友封為「光榮印記」，「相信這些光榮印記會一直留在台灣人民心底，永遠記得面對嚴峻疫情時，台灣護理師的勇敢、專業和貢獻。」

蔡英文表示，她要特別感謝台灣護理學會及護理全聯會，「他們付出了許多心力，跟政府密切合作，來提升護理執業環境及勞動權益，包括離職率、空缺率，還有護理薪資，都有逐步改善。」

蔡英文說，未來，還有很多事要一起做，醫護人員都是政府的重要夥伴，除了當前的防疫工作，需要大家的投入，過去這3年多來，共同累積了一些成果，希望大家能夠持續提供寶貴的建議，「讓我們一起繼續打拚」。