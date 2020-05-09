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網傳板橋有「爆乳修車妹」引暴動　網友神出「車行地點」了！

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有一名網友附上一張爆乳辣妹修車的照片，跪求車行地址。（翻攝推特）

▲有一名網友附上一張爆乳辣妹修車的照片，跪求車行地址。（翻攝推特）

圖文／鏡週刊

板橋驚現「爆乳修車妹」？一名網友表示，自己的愛車需要送修，並聽聞一家在板橋車行的技術相當高明，希望知情人士可以告知。但該網友附上的照片卻引起暴動，只見一名穿著深V上衣的正妹蹲在地上修理機車，雪白巨乳就此彈出，讓人鼻血狂噴。

雖然在傳統印象中從事修車人員的大多為男性，但一名網友在臉書粉專「我是板橋人」發出的「尋店文」卻顛覆了想象。該網友表示，自己曾聽朋友說一間車行的修車技術十分高明，但手中只有一張照片可供辨識，希望網友能給他店家地址，讓他送修愛車。

模特兒小桃子曾在臉書上傳一系列的「爆乳修車」照，當時同樣引起轟動。（翻攝小桃子臉書）

▲模特兒小桃子曾在臉書上傳一系列的「爆乳修車」照，當時同樣引起轟動。（翻攝小桃子臉書）

該網友附上的照片中，只見一名長髮辣妹綁起高馬尾，穿著夏日風情的深V上衣及熱褲，並蹲在地上專心的修理機車，認真的模樣相當迷人。而正妹傲人的雪白巨乳就此現身，讓人鼻血狂噴、無法直視，就連身後騎機車的伯伯也忍不住猛瞧。

模特兒小桃子曾在臉書上傳一系列的「爆乳修車」照，當時同樣引起轟動。（翻攝小桃子臉書）

這張照片引發網友暴動，紛紛盼望有神網友提供地址，並表示自己的機車也壞了需要送修，「我車頭燈想換這種的」、「我全家的車都壞了」。但也有不少網友扮演柯南，推測該地點似乎不在板橋，甚至不在台灣，「從照片中的機車看起來，地點應該是東南亞國家」、「這是泰國的機車行吧」。

模特兒小桃子曾在臉書上傳一系列的「爆乳修車」照，當時同樣引起轟動。（翻攝小桃子臉書）

▲一系列的「爆乳修車」照，引起網友轟動。（翻攝小桃子臉書）

該正妹為泰國知名女網紅，身上同樣有泰國運動博弈網站的字眼。（翻攝惡搞雞精班）

▲該正妹為泰國知名女網紅，身上同樣有泰國運動博弈網站的字眼。（翻攝惡搞雞精班）

經查證後，該圖是3年前的照片，並且如同網友推測，最早確實是在東南亞多個網站轉帖，隨後更在越南一間新聞網站上引發轟動，慢慢再傳到臉書和推特上。此外，正妹的右手上寫有的一行英文字也是泰國運動博弈網站，推測照片可能是商家廣告的噱頭。


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