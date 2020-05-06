何志偉質詢國防部當場暴怒：269旅該換的人換掉！養蠱啊！

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委何志偉6日針對陸軍269旅接連發生官兵自戕事件，質問國防部長嚴德發知不知道該旅內部，很多士官待很久，許多軍官進去竟然要聽令於士官；但國防部回應一慣官腔，這讓何志偉當場暴怒，「我現在告訴你，要求把該換的換掉，該輪的輪調，蛇鼠一窩！養蠱啊！」

立法院外交及國防委員會6日邀請嚴德發就「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」進行專案報告。

何志偉質詢時指出，根據有限消息告訴他，「269旅內部，很多士官們在那裡很久了，軍官進去也要聽他們的，有沒有聽說？」嚴德發回，「委員說了，會去調查」。

但是，這個回應，何志偉顯然不滿意，他當場質問「有沒有？我不要聽到你要查！」這時候，國防部官員跳出來說，「沒有聽說。」這時候何志偉幾近暴怒地說，「不知道？我現在告訴你，要求把該換的換掉，該輪的輪調，蛇鼠一窩！養蠱啊！」

嚴德發再次強調，這部分要查清楚，但何志偉說，「今天就是這麼蠻橫，最黑就在那邊，這個你們承擔得起嗎？可不可以換掉？把這群人打散，做不做得到？不要查了！」

何志偉建議，換掉這些人，去新的地方，把人全部調整，「裡面人的結構太重要了，我沒有要把他們降職，但組織文化該調整就調整！」、「這群人拆散他們，可以嗎？」對此，嚴德發這時才同意表示，「依據調查結果會處理」。