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杜英宗停職處分未滿卻轉台新？　顧立雄：不是離職就能轉職

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▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽前董事長杜英宗4月底被退出董事會、解任董事長一職，立委林楚茵今（4）日表示，本來杜英宗遭停職至明年9月，如今退位後，傳出要轉進另一家公司，詢問請辭是否就不受主管機關撤職命令，3年不得再任保險公司的限制，形同「上有政策下有對策」。

立委林楚茵在財委會質詢時表示，南山人壽前董事長杜英宗去年9月遭命令停職2年，為史上金管會最大的裁罰案，而南山上個月卻宣布杜英宗已退出董事會，近期傳出離開之後打算轉進台新金。

林楚茵進一步指出，依據「保險業負責人應具備資格條件準則」第3條第11款，依相關金融管理法經主管機關命令撤換或解任者，5年內不得擔任保險業負責人。針對主動退出的情形，是否會形成相關限制的漏洞？

金管會主委顧立雄表示，第一，他並不清楚杜英宗的下一步，如果有涉及到杜英宗要再任其他保險公司的董監事，皆需提報到金管會核准，「到時自然會加以審核」，會引用積極資格和消極資格的相關規定做審核，「不是離開職務就當然能夠轉職」。

立委江永昌也提及，當初潤成入主南山人壽時，金管會要求出具「10年長期經營承諾」，如今僅剩1年的時間，但境界系統仍尚未搞定，是否要讓南山人壽易主或延長承諾？

顧立雄也說，金管會會來檢討看看，將跟保險局討論一下。至於境界系統改善情況，他則回應，投資型保單的改善情況仍無法滿意，因此現在南山人壽上不能販售投資型保單，如今要找第三方認證單位，且經金管會同意後才可復售。

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