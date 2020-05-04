新冠肺炎累計437例！　磐石艦「接觸者全陰性」期滿解除隔離

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，新增一例境外移入新冠肺炎確診個案，目前累計437例，分別為347例境外移入，55例本土病例及35例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，334人解除隔離，其餘持續住院隔離中。另外，有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件接觸者均已監測期滿解除隔離，未發現陽性個案。

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指揮中心表示，目前全球累計3,542,687例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,175,505例、西班牙217,466例、義大利210,717例、法國202,054例及英國186,599例為多；病例中247,066例死亡，以美國68,277例、義大利28,884例、英國28,446例、西班牙25,264例及法國24,895例為多。

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

另外，指揮中心日前已宣布居家檢疫/隔離對象於解除隔離後仍需自主健康管理7天，為加強掌握其自主健康管理期間的健康情形，將透過雙向簡訊關懷提醒，如有疑似症狀可透過簡訊通報，由衛生單位協助安排就醫，以降低疫情於社區傳播的風險。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

