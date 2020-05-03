左營艦醫務上士林俊樺退伍　考EMTP證照繼續發揮醫護專長

軍聞社／記者周昇煒臺東3日電

去年從海軍左營軍艦退伍的醫務上士林俊樺，在服役的20多年當中，按部就班的獲得EMT-1（初級救護技術員）、EMT-2（中級救護技術員）至最高等級的EMTP（高級救護技術員）證照，退伍後持續發揮醫護專長，投入臺東地區綠島、蘭嶼等離島傷患轉送回臺的空中緊急救護工作，為更多需要的病患服務，盡情揮灑人生的下半場。

林俊樺回憶在海軍服役的過程中，每次船艦出海執行任務，幾乎都與外界斷了聯繫，所以也扎實培養他面對病患獨當一面的本領，尤其，船上醫官主要負責看診、給藥，軍醫士官則著重在外傷緊急處置，正因如此，他也在艦上的規劃下，逐步取得EMTP（高級救護技術員）證照，也是為了給予同艦官兵最好的醫療照護。

感念國軍的栽培，林俊樺希望將自己的救護技術持續發揚，退伍後無縫接軌至全方位救護車公司就職，與臺東地區內政部空中勤務總隊勤務第三大隊第三隊配合，執行離島傷患轉送回臺的空中救護工作；同時，他也在臺東、花蓮地區推廣緊急救護的知識，輔導政府機關、公司及個人考取EMT-1（初級救護技術員）證照，讓每位學習的學員，都能具備基礎的緊急救護知識，造福更多的人。

林俊樺的學、經歷在國軍中都不是唯一，國防部近年積極以「待遇、尊嚴、出路」招募有志青年男女加入國軍行列，軍聞社製作《盡情揮灑下半場》系列節目，希望讓更多國人了解國軍、認識國軍，進而支持國軍、加入國軍。