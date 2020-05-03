避免大功率電力系統受攻擊　川普下令禁止進口外國設備

▲美國總統川普。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

為了確保「美國大功率電力系統安全」，總統川普簽署了一項行政命令，內容禁止聯邦機構和美國人購買、轉讓或安裝任何外國或對外國人有利益的大功率電力系統（BPS,bulk-power system）。此外，行政命令也授權能源部長丹.布魯耶特（Dan Brouillette）更大的權力，藉以確保美國大功率系統的安全。

據《Solar Power World》，為了確保美國人的安全及繁榮，因此川普在1日發布行政命令，以避免美國的大功率電力系統安全受到外國的威脅及攻擊。能源部長布魯耶特表示，「當務之急是要確保大功率電力系統免受外國威脅和攻擊，這個行政命令將大大削弱外國對手瞄準我們電力基礎設施的能力」。

能源部指出，大功率電力系統對國家的能源安全、國防、緊急服務和關鍵的基礎設施至關重要，因此聯邦政府每年都會在這上面花費數百萬美元。能源部也提到，當局的採購規則容易讓最低成本的投標者取得合同，而這個漏洞就很可能會被惡意人士利用。

因此，這個行政命令將禁止聯邦機構和美國人購買、轉讓或安裝任何外國或對外國人有利益的大功率電力系統設備。此外，行政命令也賦予能源部長更多的權力，例如能夠對特定設備和供應商發布「資格預審」的標準，同時也能制定能源基礎設備採購的政策，藉此保護美國的大功率電力系統安全。