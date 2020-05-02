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勞碌夫為3幼子打2份工…下班兼差開小黃　妻找「能幹的男人」同居

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新北市一名曾男和妻子育有3子，他日夜工作還兼職開小黃增加收入，沒想到妻子有曖昧對象還同居，法官判妻子和小王賠償曾男30萬。（圖／Pixabay）

▲新北市一名曾男和妻子育有3子，他日夜工作還兼職開小黃增加收入，沒想到妻子有曖昧對象還同居，法官判妻子和小王賠償曾男30萬。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

新北市一名曾姓男子，原本與妻子育有3名子女，為了提供家人更好的生活，他日夜操勞，下班後晚上兼差開計程車增加收入；去年間曾男意外發現，妻子竟與一名林姓男子過從甚密，甚至與對方同居，他憤而提告求償；新北地院判吳女及林男應賠償30萬元。

判決書指出，曾男表示他與吳姓妻子育有3名未成年子女，兩人原本感情很好，為了提供家人更好的生活，曾男除了白天有正職工作，4年前開始在晚上兼差開計程車。不料去年4月間，他發現妻子與林男在臉書上互留曖昧訊息，2人因而大吵，妻子離家出走不知去向。

後來，曾男經友人告知才發現，妻子竟與林男同居，2人甚至當街牽手、擁抱；最後他與妻子吳女今年在法院調解下協議離婚，沒想到吳女隨即與林男出雙入對，曾男遂決定求償60萬元。

吳女應訊時，辯稱她遭到曾男家暴及恐嚇，進而罹患憂鬱症才離家，林男獲悉後陪在她身旁，2人並無曖昧。

林男則表示，吳女遭家暴後萌生輕生念頭，他為了安撫對方，才做出牽手、擁抱等行為，且2人同居是因吳女家中進行修繕工作，才會暫時借住他家。

法官認為，林男與吳女多次在公開場合牽手、擁抱，還進一步同居一處，判吳女和林男應賠償精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。

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