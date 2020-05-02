1/21開始抗疫！她憶收治「破百位疑似、確診」艱辛路：我們是護理師，我們驕傲

▲護理師曾參與照護SARS重症病人，17年後又在防疫專責病房待命。（圖／護理公會全聯會提供，未經授權請勿任意翻攝，下同）

文／護理師潘玫燕

2003年SARS肆虐台灣時，當時的我是外科加護病房的護理師，曾經參與照護SARS重症病人的光榮任務，依稀記得當時照護的情景以及同事間共患難的革命情感，更慶幸自己能全身而退。

時光荏苒，17年後成為感染內科病房護理長，單位為台大醫院防疫病房，收治的病人以各種感染病症及法定傳染病為主，一旦國內發生重大疫情時，即待命轉為防疫專責病房，故平常照護工作外，強化各項防護工作與訓練亦為單位重點任務，除落實執行重大疫情實地演練外，護理師並每年實施至少二次的穿脫防護裝備訓練。勿恃敵之不來，恃吾有以待之，雖然已有所準備，但是內心總是不希望派上用場。

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當新冠肺炎在武漢爆發並蔓延全中國時，多年護理工作培養的專業敏感度察覺台灣應該無法置身事外，本單位可能隨時上場，即開始著手儲備各項防護裝備，果不其然，在春節前夕1月21日被通知要入住疑似新冠肺炎的患者，第二天便接獲轉為防疫專責病房的命令，開啟了這次的抗疫作戰。

▲資深護理師透過一次次的演練和實際照護，不斷修正標準作業程序。

接獲任務指令後，立即召集單位內擁有SARS照護經驗的7位資深護理師組成規劃作業小組，集思廣益完成動線規劃、物品設置、照護方式、出入流程等防疫標準作業程序、申請各項裝備物資、製作照護手冊，開始教育訓練，使全員在最短時間內進入狀況，藉由一次次的演練與實際照護來發掘問題並立即與相關部門溝通協調，不斷修正標準作業程序，以完善各項防護措施並確保單位運作順暢。

身為護理長，帶領同仁面對嚴峻疫情，訓練護理師本職學能、強化護理師心理素質，確保護理師人身安全是我的責任；這段期間，每日關注疾管署的疫情進展，進行宣導及調整流程、安排感染科醫師上課，使同仁暸解病毒相關資訊、反覆進行穿脫訓練以降低感染風險，同時請資深學姊分享SARS照護經驗及提醒注意事項，安撫並增加學弟妹們的信心、運用通訊軟體群組共同研討問題，溝通觀念以凝聚向心、與相關部門密切溝通協調，建立有效率的工作團隊。

同時，在照護人力方面，安排資深學姊在護理師上場前檢查各項防護裝備穿著是否落實，透過監視系統觀察照護狀況，要求每個環節都不容疏忽，確保護理師人身安全，將感染風險降到最低。

單位迄今己收治疑似及確診案例超過百位，雖然目前還看不到疫情終點，但已經讓我們彼此緊密團結、合作無間，我們是護理師我們驕傲。感謝院長、護理部長官精神鼓舞，各處室提供充足的防護裝備與物資，最頂尖的感染科醫師團隊共同守護病人，讓我們知道面對敵人時我們並不孤單，繼續堅守崗位，齊心做好第一線的防疫工作。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登