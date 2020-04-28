錄影前和謝震武、莊瑞雄2大律師吵架！　他曝「背後原因」超傻眼

▲金正恩騎白馬上白頭山，帶著妻子李雪主。（資料照／朝中社）



記者許力方／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱16天，死訊甚囂塵上，南韓政府堅稱「他健康活著」，但因害怕疫情，缺席重要節日，一直躲在元山。輔大哲學系助理教授周偉航（人渣文本）就在臉書直呼，看來今天各台政論都要匆忙解釋什麼叫做「噴氣滑雪」，還說前一天錄影前和主持人謝震武吵起來，就是為了「金正恩」！

周偉航28日在臉書轉發「衛星拍到金正恩」的報導，提及領導人其實在元山的別墅附近騎馬，玩著噴氣滑雪的大型水上活動，讓他不禁笑噴「哈哈！看來今天各台政論都要匆忙解釋什麼叫做噴氣滑雪惹～」

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▲為了金正恩和謝震武吵起來，周偉航曝背後原因。（圖／資料照）



金正恩的生死行蹤在全球引發熱烈討論，周偉航也說，27日錄影前和謝震武、綠委莊瑞雄兩人起了爭議，背後原因就是「蔡易餘和金正恩到底哪個比較胖？」的問題。他說，小武哥和莊瑞雄都堅持是金正恩比較胖，蔡易餘本人沒有那麼胖，但他疑惑的點是，「他們到底在哪邊看過金正恩本人的？」

發文引發熱烈討論，網友笑呼「金元帥+1，胖到衛星都找得到…」「金正恩的體重是北朝鮮國家雞蜜（機密），知道是要暗殺掉的！」開玩笑說這一題是一個哲學問題，「敢跟兩個律師吵架，您也是惡向膽邊生」。