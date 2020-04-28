帶寵物逛書店！誠品敦南5/1「毛小孩伴讀日」　柴犬Q將擔任一日店長

▲誠品敦南店5/1舉行「毛小孩伴讀日」，柴犬Q將擔任一日店長，更開放讀者帶毛孩子前往。（圖左／誠品提供；圖右／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

陪伴讀者30年的誠品敦南店將於5月31日熄燈，而從5月1日起開始一連串「31天異想倒數」活動，其中1日勞動節當天將舉行「毛小孩伴讀日」，除了邀請人氣柴犬Q將快閃，擔任一日書店店長、幫忙結帳、陪讀，誠品也破例開放讀者帶著自家毛孩到書店，以寵物提袋或推車的方式一起逛書店、享受「親子共讀」。

誠品邀請曾經擔任小燕姐節目助理主持的「柴犬Q將」，快閃擔任一日書店店長為讀者「服務」。接受過專業「治療犬」訓練的Q將，曾在多所國小和醫院陪伴大小朋友，5月1日當天除了幫忙結帳，還會陪大家一起讀書、賣萌。

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在「毛小孩伴讀日」當天，誠品更破例邀請讀者帶毛小孩一起到書店，讀者可以用寵物提袋或推車的方式，帶著毛小孩一起逛書店，享受「親子共讀」。

▲誠品敦南店熄燈倒數一個月將舉行「31天異想倒數」。（圖／誠品提供）

誠品表示，敦南店「31天異想倒數」天天都有驚喜活動，5/20誠品敦南店將變身「一日婚紗館」，開放讀者報名到書店裡拍婚紗；此外也首度開放拍攝畢業紀念照、歌手韋禮安書店駐唱、作家酒吧、深夜吃泡麵等31種驚喜。

而5/31「誠品敦南店閉幕日」重頭戲當天，有24小時不停歇的活動，邀讀者一起說再見。當日從凌晨零時起，邀請多位名家連續18小時「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志將首次於凌晨4點30分開講，而壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱。

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