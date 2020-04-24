大嬸嗆弱勢父女「侏儒」臉書被灌爆！　「大事不妙」急找有力人士想道歉

▲紅衣婦人嗆黃姓身障婦女遭網路一片撻伐，對自己不當言論深感後悔，已在尋找當地有力人士充當和事佬，準備向黃男道歉。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中一對黃姓身障父女為求生計，向台電電廠承租停車場擺攤，豈料竟被周圍攤販的一名紅衣婦人嗆「我們社區沒出矮ㄟ（侏儒）」、「身障弱勢全民買單，都是我們在養」等誇張言論，過程遭民眾拍下PO網，引起網友群起激憤，負評灌爆紅衣婦人經營的果園臉書。事後，疑因事情已鬧大，加上台電決定將出租地收回，連帶影響到其他攤販，婦人承受許多壓力，也對自己不理性的言論感到後悔，已在尋找當地有力人士充當和事佬，準備向黃男道歉。

住在豐原的黃姓身障父女，18日於台電大甲溪發電廠白冷冰棒停車場擺攤時，遭隔壁攤商一名紅衣婦人刁難，一旁路人看到不捨幫腔，卻被大嬸狠酸「外人不要管，他（身障男）不是這裡人」、「弱勢團體、全民買單」、「我們社區沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」，認為黃男非本地人，一起擺攤非常不合理。一切過程，都被民眾拍下並PO上網。

影片曝光後，紅衣婦人自家經營的果園農場遭網友負評灌爆，評價從5顆星直落成1顆星，23日已將粉絲專頁關閉。而事情發生後，台電認為已不符合將該地出租的初衷，決定將出租地收回，連帶影響到其他在該地擺攤的攤商，讓婦人承受不小的壓力。

▲女衣婦人臉書遭灌爆並關閉 。（圖／翻攝臉書）

據悉，婦人正在尋找當地有力人士居中協調，希望能當面向黃男道歉，黃男則願意接受道歉並和解，盼事件早日落幕。至於婦人嗆黃男非本地人，據了解，黃男戶籍雖非本地，但其女兒戶籍是設在當地，平日則住外地；婦人雖戶籍在當地，但平日也住在外地，只有果園須照顧時才會返回。

而這起風波之前，婦人也曾與黃姓父女多次發生糾紛，因這次實在罵得太難聽，已涉及人身攻擊，民眾看不下去才會錄下PO網，影片曝光後，婦人驚覺事情已經鬧大，對自己不理性的言論深感後悔。

另外，當地里長與警方及台電人員，23日上午召開協調會議並達成協議，雖目前出租地已收回，不過將依據法規訂定新的管理辦法，使有需要的民眾可再租借該地，只要符合資格且審核通過取得攤販證，就可在假日擺攤。

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