澳總理與川普通話「討論WHO透明度」　北京反擊抗中行為

▲世界衛生組織秘書長譚德塞面臨輿論壓力。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

針對世界衛生組織(WHO)是否失職一事,澳洲與美國近來站在同一陣線。澳洲總理莫理森(Scott Morrison)今(22)日與美國總統川普(Donald Trump)通話,兩人討論有關世衛的問題,並致力改善國際方面應對疫情的透明度。

根據《衛報》,莫理森22日透過推特表示,他剛與川普結束通話,兩人就應對新冠肺炎(COVID-19)的舉措進行有建設性的討論,必須讓市場重新開始運作。他們還談到世衛,雙方致力改善國際在抗疫方面的透明度與效力。

We also talked about the @WHO & working together to improve the transparency & effectiveness of international responses to pandemics.



Australia & the US are the best of mates & we’ll continue to align our efforts as we work towards the recovery on the other side of this virus.