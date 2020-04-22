澳總理與川普通話「討論WHO透明度」　北京反擊抗中行為

▲世界衛生組織秘書長譚德塞面臨輿論壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

針對世界衛生組織（WHO）是否失職一事，澳洲與美國近來站在同一陣線。澳洲總理莫理森（Scott Morrison）今（22）日與美國總統川普（Donald Trump）通話，兩人討論有關世衛的問題，並致力改善國際方面應對疫情的透明度。

根據《衛報》，莫理森22日透過推特表示，他剛與川普結束通話，兩人就應對新冠肺炎（COVID-19）的舉措進行有建設性的討論，必須讓市場重新開始運作。他們還談到世衛，雙方致力改善國際在抗疫方面的透明度與效力。

We also talked about the @WHO & working together to improve the transparency & effectiveness of international responses to pandemics.



Australia & the US are the best of mates & we’ll continue to align our efforts as we work towards the recovery on the other side of this virus. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) April 22, 2020

莫理森強調，澳洲與美國是最好的夥伴，會繼續攜手努力抗疫。不過，有網友認為美國成為疫情最慘重的國家，「川普不是典範」、「川普是危險的白癡，從來不值得與他交流」。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）19日呼籲，應針對全球應對新冠肺炎的舉措展開獨立調查，其中包括查明世界衛生組織（WHO）如何應對此次危機。此前，川普槓上世衛秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus），他還宣布暫時凍結給予世衛資金。

《英國廣播公司》（BBC）報導，華府近來多次要求查明新冠病毒的來源與傳播。3月曾中鏢的澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）也呼籲北京展現透明度。他上周表示，北京欠死者家屬一個解釋。中國駐澳洲大使館一名官員則說，達頓顯然收到一些來自華府的「指示」。