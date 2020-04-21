百萬露營車「自行分離」前車…猛撞民宅鐵捲門！目擊者嚇到狂喊

記者陳羿妏／花蓮報導

花蓮縣新城鄉光復路口20日上午發生一起露營車自撞民宅事件！一名男子開著LEXUS豪華休旅車附掛百萬白色露營車，行經台9線過程中，卻未注意到連接器脫落，露營車「分離」後往右偏、直接撞上2間民宅的鐵捲門，所幸現場無人傷亡，至於詳細情形，警方將進一步釐清相關責任歸屬。

▲花蓮一台露營車因前方休旅車連接器脫落，直接失控衝撞民宅鐵捲門。（圖／記者蕭可正翻攝）

根據目擊者的行車記錄器畫面，前方休旅車附掛白色露營車，突然間露營車卻一路往右邊的民宅衝過去，目擊者當下嚇傻狂喊「撞到了」，並趕緊往前開，趁紅綠燈停下之際，告知休旅車駕駛「你的尾車不見了」。

▲▼露營車失控瞬間曝光。（圖／翻攝臉書）

露營車一個失控猛撞，直接撞凹2戶民宅的鐵捲門，新買1年的露營車右車頭也嚴重毀損；據了解，休旅車駕駛原本要去台東露營，卻遇上連接器脫落意外造成露營車「分離」後撞民宅，但所幸無人傷亡。

據了解，男子駕駛的是LX470休旅車，要價約340萬，而連接在後的露營車則要價約128萬，根據《道路交通管理處罰條例第77條》，小型汽車附掛的拖車僅限裝載露營用具使用，如果脫落可罰3000元至9000元罰鍰，如今男子這下可能「賠大了」，除了要賠償民宅損失、露營車維修費，恐怕還會挨罰。



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