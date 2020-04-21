中風病歷婦想回家吃藥反鎖門外　桃園警扮蜘蛛人爬窗解危

▲老婦病發卻不得其門而入求助警方。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區59歲的林姓老婦上午出門散步，途中覺得身體不適返家服藥，卻因忘記帶鑰匙被反鎖在門外，雖打電話給兒子卻無回應，只得向警方求助，員警接獲老婦報案後到場協助，向隔壁鄰居商借梯子從2樓窗戶爬進屋內，順利將大門打開，讓老婦能即時服藥化解危機。

▲幸獲暖警借來梯子打開大門化解。（圖／大園警分局提供，下同）

警方表示，大園警分局三菓派出所於21日上午接獲林姓老婦報案，稱其忘記帶鑰匙被反鎖在門外，打電話給兒子也沒有回應，因患有中風疾病須定時服用抗血栓藥物，否則身體會不舒服其至危及生命，在無計可施之下只能請警方到場幫忙。

警員王建傑、戴文華獲報後趕往協助，老婦表示因1樓的大門是公有物，擔心破門會造成其他住戶的困擾，員警本來打算找鎖匠來開門，但查看現場後，發現老婦在2樓的住處有對外窗且沒有上鎖，於是向隔壁鄰居借了鋁梯爬上2樓，順利進入屋內。

結果老婦兒子當時正在屋內呼呼熟睡，聽見房外有動靜出來查看，經員警告知原委後，老婦兒子連忙向員警道謝，並表示因手機關靜音所以不知道母親來電。員警隨後也下樓將大門打開，讓老婦能上樓服藥，及時緩解身體的不適，老婦相當感謝員警的熱心協助。

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