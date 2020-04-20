林珍羽從原民會借調遭質疑　北市秘書長：她有努力學習原住民語

▲林珍羽。（圖／翻攝林珍羽臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府秘書處按規定只有2名機要缺，但議員王浩抨擊市長柯文哲從各單位借調機要人員至媒體事務組任職，全盛時期曾高達13人，而今還有7人。北市議會民政委員會20日連番砲轟，指媒事組秘書林珍羽佔用原民會職缺，調任至媒事組，根本五鬼搬運，「政二代進修班」。對此，北市秘書長薛春明回稱，林珍羽本身努力學習原住民語言，也有美術專長。

秘書處借調者包括，工務局鄭姓機要借調副市長蔡炳坤辦公室、環保局劉姓機要借調副市長黃珊珊辦公室；公訓處廖姓機要、陳姓機要、社會局鄭姓機要、公園處機要李旻蔚、原民會機要林珍羽，則借調媒體事務組。

議員王浩、苗博雅、簡舒培、李建昌等人輪番砲轟機要任用問題。針對秘書處機要任用，薛春明表示，因疫情需要，5位機要支援媒體事務組，真的沒有疫情，此外也有防疫紓困業務；如果真的沒有疫情，會遵照議會去年決議，將支援職缺歸建各單位，估計今年（媒體組）可以大幅降低至2人。

簡舒培批評，林珍羽一上任就對疫情造謠、發表口罩預購不時言論，適任嗎？有調查嗎？薛春明表示，有初步研析，林珍羽不是在上班時間，而且是在人家臉書發言，她自己也注意到，有道歉也至派出所報案，她已盡量彌補。但簡舒培痛罵，「你們說謊！」是因有人向刑警告發，林珍羽才至派出所，接著砲轟林就是「民眾黨的1450」。

林亮君表示，7個人扣掉2個組員，5個秘書裡面有3個政二代，政二代不是原罪，但為什麼比例這麼高？各局處秘書是給市長做政治結盟的嗎？有什麼政治考量？李旻蔚是新北市議員李余典女兒、林珍羽是北市議員林國成女兒、劉姓機要為已故前立委劉文雄的兒子。「有政二代保障名額喔？」、「市府秘書拿來給政二代當進修課程」。議員李建昌批，市府搞人事五鬼搬運，令人生氣是林珍羽發言形同讓台灣更亂。

對此，薛春明回應，機要人員的進用有機要人員任用辦法，權限完全在首長，「這幾位，就像您講的，政二代未必是原罪」，重點是是否在這位子發揮所長，就機關機要事務，貢獻他的所學所能。

林穎孟接著砲轟，去年議會做附帶決議，要求任用機要歸建該局處，但是人員資源一覽表，4月6日是今年，明明知道有附帶決議，還是借到到媒體事務組，「是藐視議會的附帶決議嗎？」薛春明強調，「4月有連續假期，恐怕造成第二波疫情蔓延，才做這樣動作」，1月到3月竭盡所能，歸建就歸建，一直努力把員額往下down，持續在做。

林穎孟痛批，市府應該遵照準則做事情，回文長篇大論只是在說「我還是要這樣做」，機要人員任用是要輔佐機關長官，如果在原民會就應該要去協助原民會主委，但是林珍羽完全沒有原住民相關經歷、沒有任何跟原住民權益相關發言，林珍羽如果真的歸建，有能力做原住民事務、輔佐主委嗎？對此，薛春明則稱，林珍羽自己本身努力學習原住民語言，也有美術專長。現場議員聞言笑翻，追問林珍羽學哪一族語言？薛回說，他不清楚。