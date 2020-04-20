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淘寶台灣聯合本土品牌捐贈近千萬防疫物資　助攻北市927所校園抗疫

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▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲淘寶台灣號召橘子工坊等本土品牌，共同捐贈35,000瓶抗菌洗手乳與3,300公升殺菌噴霧予台北市政府，助校園做好防疫工作。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

消費中心／台北報導

加強校園防疫，淘寶台灣再次與橘子工坊、美琪與美吾髮旗下雅克靈等品牌大廠以及新竹物流合作，17日共同捐贈3.5萬瓶台製抗菌洗手乳與殺菌噴霧3,300公升予台北市政府，由副市長黃珊珊代表收下，後續將用來協助927所公立高中、國中、小學及幼兒園逾27萬位學童，讓校園抗疫防護網更完整落實。

新冠肺炎疫情在全球爆發以來，已經蔓延超過3個月，台灣防疫有成大家有目共睹之外，近期出現單日零確診好消息，更是振奮人心，但也不能因此輕忽勤洗手的重要性。淘寶台灣號召本土品牌及物流業者，繼先前捐贈防疫物資給桃園市及其他縣市政府後，此次再度串連資源主動關懷莘莘學子以及孩童們的健康，把3.5萬瓶台製抗菌洗手乳以及800組、共3,300公升殺菌噴霧全部贈予台北市政府，助攻北市927所校園防疫。

淘寶台灣代表宋育錚表示，在疫情期間，淘寶台灣與民間其他企業已經捐了10萬瓶台製抗菌洗手乳等，總市值超過2,200萬台幣防疫物資給各地縣市政府，希望有更多企業加入行列，共同盡一份心力，堅守台灣防疫第一道防線。

▲▼淘寶台灣捐贈近千萬防疫物資助攻北市927所校園防疫。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼淘寶台灣致贈洗手乳禮盒予台北市政府，分別由淘寶台灣法務長宋育錚（左）與台北市副市長黃珊珊（右）代表捐贈及接收，市府也贈予感謝狀給合作品牌。

▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

黃珊珊提到，目前這波疫情不知道會持續多久，防疫工作時間也將因此拉長，而防範新冠肺炎疫情根本之道就是「勤洗手」，小朋友進校園前除了量體溫，再來就是要先洗手，對學校來說，防疫物資顯得格外重要，感謝淘寶台灣、橘子工坊、美琪、雅克靈與新竹物流鼎力相助，接下來將透過教育局協助分發到各校園內。因應疫情發展，全國防疫措施再升級，台北市政府也會配合中央的指示跟規定共同抗疫。

▲▼淘寶台灣捐贈近千萬防疫物資助攻北市927所校園防疫。（圖／記者湯興漢攝）

▲台製抗菌洗手乳與殺菌噴霧帶給學生及孩童多一層防護。

淘寶台灣守護校園，防堵新冠肺炎疫情不遺餘力，其對外發言人柯中甯說，由於確診案例以及居家隔離人口大多在台北地區，再加上台北地區人口稠密擁擠，學校間數也多，多方考量下，決定把多一點物資撥給台北市，並以學校為第一優先捐贈，而所挑選的抗菌洗手乳一瓶市價近200元，制菌噴霧也是高單價，光是台北市這一波捐贈市值已逼近千萬，不過在合作品牌與物流業者的力挺下，實際付出成本已超過實質價格。

淘寶台灣串連資源回饋社會，部分防疫物資也給予新北市旅館商業同業公會、中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會與中國民國計程車派遣產業發展協會，在住、行方面，響應政府為中央防疫備戰。對於後續是否有其他物資捐贈相關規劃，柯中甯表示將會盤點現有資源，並評估疫情狀況需要給予協助。

此外，為協助民眾更有效、安心地購買防疫物資，淘寶台灣更成立「宅在家防疫」專區，提供多樣的抗菌、防疫小物、特色美食、多種Switch遊戲片等，讓民眾讓免出門即可為生活大小事做好萬全準備，在家防疫不無聊，輕鬆選購抗疫產品與民生物資，一同對抗疫情。
 

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