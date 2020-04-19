「Made in Taiwan」商品寄大陸被退　深圳海關：沒寫China違反一中！

▲台灣出貨到大陸不寫「Taiwan，China」會被退貨。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

黃安17日在微博發文稱，「台灣出貨到大陸，必須寫『made in Taiwan，China』，China不寫的話退貨，」並轉發了網友「上帝之鷹_5zn 」發布的一張15日的郵件截圖。該郵件內文稱，「上周深圳發生幾筆原產地為台灣的貨物，列印標籤為『made in Taiwan』，被要求刪單，退回台灣，重新發貨。」

據《觀察者網》報導，對此，深圳海關「12360」熱線工作人員17日也表示，對於原產地為台灣的貨物，標籤應寫明為「中國台灣（Taiwan，China）」，不可以只寫「台灣（Taiwan）」。

深圳海關工作人員稱，根據中國海關總署令第43號的規定，「對進出口貨物及其包裝上帶有違反一個中國原則內容的，不得進出口。」至於違反規定的貨物是否會被退回，該工作人員表示，處置方法並無明文規定，對於網友所稱「上周有貨物因此被退回台灣」一事也並不清楚。

▲中國海關總署規定。（圖／翻攝自微博）

但該工作人員強調，只標明 「Taiwan」沒有體現「China」一般是不能夠進口或出口的，此項規定自1999年施行至今從未改變。

與此同時，細心的網友發現，網路流傳的郵件截圖上，聲稱「海關最新通告」的發布日期疑似為2019年9月。

其實，早在去年9月，就有「海關發布類似新規定」的消息在網上熱傳，時任國務院台灣事務辦公室發言人的馬曉光於去年10月16日的記者會上，對相關問題做出了回答，「我們對兩岸貿易中關於產地證、進出口貨物標籤的管理政策，已行之多年，沒有改變。」

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