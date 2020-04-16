合夥人搬空整間店！　知名網紅咖啡廳歇業…熟人「沒簽約」成最大硬傷

▲艾兒莎的咖啡廳驚傳被合夥人搬空。（圖／翻攝自Facebook／放棄22K蹦跳新加坡、A-Way方向咖啡）

記者黃心瑀／綜合報導

由職場勵志作家、粉絲專頁「放棄22K蹦跳新加坡」經營者艾兒莎（Elsa）所經營的「A-Way方向咖啡」，於4月初公告歇業整頓，原本預計5月時重新開始營業，但粉絲專頁卻無預警的在15日時發出公告表示，店內的機器、原料被合夥人搬空，至今仍找不到人，店面陷入無法運作的困難。

艾兒莎在臉書專頁「放棄22K蹦跳新加坡」擁有10萬粉絲，她在25歲時放棄了廣告業22K的薪水，勇敢到新加坡求職，更在兩年內成為一名CEO，現在的她則是一名勵志講師，還出了暢銷書《窮忙世代的翻身準則》，事業算是相當有成。

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艾兒莎在2019年時於台大公館附近開設「A-Way方向咖啡」，在當地算是一間知名網紅咖啡廳，不過店家在3月27日時曾於臉書公告，由於需要時間進行設備升級還有更新菜單，4月1日起將暫停營業，但事情卻在昨（14）日有了大轉變。

「A-Way方向咖啡」於貼文中寫道，「由於時至今日，皆未獲得楊姓租賃者訊息與口頭確認是否繼續租賃，對方從3/27日被發現聚賭行為後，找無下落，並且於無告知房東或任何相關人等時間的狀況下，將店內之咖啡機、咖啡豆與冰箱等連夜搬走。至今通訊也無任何回應，以此公告若楊姓租賃者於本周日以前未回應與確認是否取回空間內之所歸屬物品，我方將直接獲取授權，全權代表處理。」間接的表示現在咖啡廳無法運作，重新開張之日遙遙無期。

根據《三立新聞》報導，艾兒莎表示咖啡廳在對外宣傳上，都是以她本人作為品牌行銷宣傳，也因此很多人認為是咖啡廳的老闆，但實際上她的合夥人楊先生才是在商業登記中被註記為店面承租人跟負責人，楊先生每個月以8萬元的租金，向她媽媽承租店面，兩人因為認識多年，所以也沒有簽過紙本合約，等於她自己其實在法律上沒有實質性的保障。

報導中指出，2020年3月底，艾兒莎跟楊姓合夥人因為咖啡店運作而吵架，但隨後她開始找不到人，等到她再回到店裡才發現，咖啡機、冰箱等價值近20萬元的設備跟原料幾乎被搬空。此外，艾兒莎也稱之前就察覺咖啡廳經營有異，常常無預警公告臨時店休或是不營業，面對現在的情況她也表示，已經聘請律師處理後續問題，希望可以盡快聯絡上楊姓合夥人解決事情。