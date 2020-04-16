WHO撇隱匿「反質疑台灣」警示信件　陳時中狠酸：無言以對！

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣早在12/31就寄信提醒世界衛生組織（WHO）有人傳人可能性，但被WHO已讀不回，沒有早一步接受台灣警示，沒能守住威脅，至今仍不斷在打壓台灣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則直說「是真的無言以對啦！就讓時間證明這一切。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

台灣疾管署防疫人員在PTT看到中國大陸流傳的新冠肺炎疫情，立即有警覺開始做相關討論和防疫，更早在2019/12/31就寄信給WHO，提醒WHO疑似有新流行病毒的威脅，但無奈WHO不正視台灣的警示信件。

指揮中心也在4/11例疫情記者會上公佈當初寄給WHO的信件，內容明確警告「新冠病毒有人傳人的可能性」。陳時中當時指出，我方在網路上掌握中國大陸武漢市有7例非典型肺炎（atypical pneumonia）但並非SARS，且病患正在檢查並接受隔離治療，把相關情報通報至WHO的IHR（國際衛生條例）系統中。

陳時中說，信件內文特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員或醫師看到此接能明白什麼樣的情況需要「隔離治療」，進一步可以研判該等病例有「人傳人」的可能。但台灣警示信件得到的結果是被「已讀不回」。而ＷHO至今仍不斷在國際上打壓台灣，甚至質疑台灣信件內容。

對此，陳時中直說「這樣真的是無言以對啦！真的不需要這樣講，歷史會把很多事情洩漏的很清楚，在現在世界訊息資料越來越多的情況下，誰也騙不了誰，就讓歷史時間證明這一切。」