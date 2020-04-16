疫情產生焦慮？　調查：5成青年擔心家人染疫、8成憂家計受影響

▲金車調查發現，近八成青少年會擔心因疫情影響家庭經濟收入。（圖／金車文教基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎來勢洶洶，除了重視個人衛生防護，心理健康也成為青少年必須克服的新課題。根據金車文教基金會調查結果顯示，有近八成青少年會擔心因疫情影響家庭經濟收入（76.6%），也有八成青少年減少外出趴趴走（82.0%）。

該會調查發現，九成五青少年會配合戴口罩，北部地區配戴率高達七成四。為降低染疫風險，有八成青少年因而減少外出社交活動，四成三在家時間比往常更多，且在家頻率由南至北遞增，分別為東部（37.2%）、南部（38.3%）、中部（40.2%）、北部（49.0%）。

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調查也發現，青少年普遍反應學習可以維持正常，七成多青少年覺得校內及校外學習皆不受影響，但網路學習機會增加，三成四青少年表示學校使用線上網路教學較平常多，而北部更高達四成。而青少年日常食衣住行育樂不免因疫情而變動，有四成多青少年因疫情減少搭乘大眾交通工具，更以國小生降幅最高。

▲金車調查發現，九成五青少年會配合戴口罩。（圖／金車文教基金會提供）

另外，六成青少年認為只要做好防護就能遠離病毒，反而有近5成擔心家人不小心感染。可從此次調查中看出青少年產生的焦慮與壓力，但在關注疫情同時，青少年變得開始更重視個人衛生、自己健康及國際議題。

金車文教基金會總幹事曾清芸鼓勵家長多與青少年溝通，讓孩子共同參與，一起努力減少疫情對家裡經濟衝擊。除了注重個人身體及公共衛生外，同時也要注重心理健康，正向防疫減少不必要的恐慌及焦慮。

針對疫情產生的心理變化，基金會執行長涂喜敏表示，危機也是轉機，因疫情許多孩子更關注個人健康問題及國際議題，家長及師長除教導孩子保護身體健康，也可藉此引領學生重新檢視生活中「想要」跟「需要」，透過國際關懷行動，分享台灣防疫經驗，提升自尊感及全球公民責任，讓這次防疫模範生的光榮感，增進學生自信心。

此項調查於3月底開始進行問卷施測，針對全台灣國小五年級至高中職青少年進行調查，總共回收網路問卷9,667份、紙本1,538份，共計回收有效問卷11,205份，在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差。

