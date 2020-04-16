旅美妻拖累19人需隔離！移民署喊冤「有註記」　長榮駁：無法知道內容

▲案393爭議！長榮質疑下機前2小時才通知，指揮中心再幫移民署「背書」。（圖／長榮航空提供）

記者嚴云岑、李宜秦／台北報導

長年旅夫婦（案384、案393）搭機返台，先後確診新冠肺炎，費用全民買引發爭議。而60多歲的太太（案393）在搭乘長榮航空返台前已出現咳嗽、腹瀉症狀，加上先生已於4月11日確診，航空公司卻在降落前2個小時才收到通知，讓外界質疑移民署反應慢半拍。對此，指揮中心回應了。

指揮中心日前發布新聞稿表示，案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於14日確診；其70多歲丈夫（案384）已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過武漢肺炎確診個案。該案也連累12位機組員、7位乘客須居家隔離。

請繼續往下閱讀...

雖然案384已於4月11日確診，但長榮航空卻表示，當天飛機約晚間11時30分降落，機組人員在降落前2小時，才知道旅美夫婦跟確診者接觸過，當時已來不及做任何隔離措施。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

針對外界質疑移民署對確診者家屬註記慢半拍，移民署15日發布新聞稿澄清，案393是係配合指揮中心政策於接獲通知的第一時間即進行入境通報，疾管署駐桃園機場人員亦根據該通報，順利於班機抵達時至登機門攔阻後送醫篩檢而確認，絕無延遲情事。

指揮中心發言人莊人祥也在15日記者會後幫移民署「背書」，疾管署4月10日晚間9時就有跟移民署國際事務大隊告知，案384的配偶要搭機返國，須先做註記，移民署也在9時37分完成註記，而移民署與航空公司有系統連動，「只要飛機起飛，就知道哪些乘客要進來」。

莊人祥表示，4月11日移民署知道有一位註記人士將搭乘上午7時20分起飛飛機，立刻通知疾管署，疾管署也在晚上11點多派人到登機門攔阻。

對於指揮中心說法，長榮航空強調，除非移民署特別告知，否則航空公司無法知道註記的內容，若被列為不可登機之旅客，系統會自動阻擋無法劃位，航空公司也會向移民署進一步查詢原因。