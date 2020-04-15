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影／第五輪口罩納小童「一小時已19萬人完成訂購」8點開跑流量爆衝5.4倍

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記者洪巧藍／台北報導

口罩實名制2.0第5輪今（15）日上午8時開放預購，增加試辦購買小童立體口罩，有不少民眾反應系統一度當機。中央健保署表示，今系統開放後瞬間流量爆衝，是第4輪首日的5.4倍，現在流量已經下降穩定。統計預購開放1個小時已經有19.6萬人完成預購，其中大人18萬多、首度開放的小童口罩預購也有1.6萬人完成購買。

▲▼兒童口罩分成以下4種尺寸「兒童、大童、中童和小童」。（圖／指揮中心提供）

▲兒童口罩分成以下4種尺寸「兒童、大童、中童和小童」。（圖／指揮中心提供）

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▲▼口罩實名制2.0第五輪加了小童口罩。（圖／翻攝健保快易通app）

▲口罩實名制2.0第五輪加了小童口罩，app介面有附上兒童口罩說明。（圖／翻攝健保快易通app）

中央流行疫情指揮中心昨日公布，第五輪預購除原本成人口罩外，也試辦網購4-8歲小童立體口罩（尺寸約為對折長度在8公分以下、寬度在12公分以下），民眾一樣透過eMask口罩預購系統預訂；另外因成人購買兒童口罩比例過高，將恢復兒童口罩購買年齡限制，16(含)歲以下健保卡才能購買兒童口罩。

然而首日開放系統就呈現「卡卡」，可能因為預購人數過多，系統一度當機10分鐘。健保署企劃組組長張鈺旋受訪表示，8點開放時系統就湧入27萬6千多件資料，相對第4輪首日8點的5萬多件「整整多出5.4倍」，雖然健保署已經配備1.2G流量下去處理，瞬間流量仍爆衝至高水位，所幸目前已經降下，資訊單位會持續監測。

民眾的踴躍也呈現在網路註冊服務上。張鈺旋說，健保App綁定如果不明白，健保署分區業務組提供協助處理，以台北業務組為例，註冊服務窗口就從7個開到59個！現在已經進一步讓網路分流，民眾自行註冊走外網，分區業務組辦理則走健保內網，希望緩解壅塞情況。

張鈺旋也公布至9點第一個小時的最新購買數量，預購成功19萬6千608人，其中大人有18萬多，小孩子則有1萬6千多件，整體人數成功百分之8.22%，雖然目前觀察成人口罩購買占比逾9成為多數，本次預購時間有3天，還可以繼續觀察。

▲小童立體口罩網路預購。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲小童立體口罩網路預購。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

在小童立體口罩預購方面，指揮中心表示，民眾登入Emask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同。也建議家長可以儘快幫孩童的健保卡綁定家長手機的健保快易通APP，就可以方便幫孩童進行網購；本次口罩取貨時間為4/23到5/6。

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