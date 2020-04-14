川普推特「暗示」開除衛生顧問　白宮駁斥：超荒謬

▲白宮衛生顧問佛奇（左）與美國總統川普（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮今（14日）在記者會中澄清，關於總統川普欲開除白宮衛生顧問佛奇的傳言；白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）表示，媒體流傳的說法非常荒謬，佛奇一直都是川普最信任的顧問。

佛奇（Anthony Fauci）日前在訪問中表示，如果早一點採取行動，實施減緩新冠肺炎疫情蔓延的措施，就可以拯救更多國民的性命。結果此話似乎引來川普（Donald Trump）不滿，他13日就在推特轉推一則要求開除佛奇的貼文，並在底下加了「開除佛奇」（#FireFauci）的標籤，讓各界開始臆測，川普是否將兩人的嫌隙檯面化。

白宮發言人吉德利今（14日）在記者會中澄清，川普絕無開除佛奇的意思，「媒體間的傳言真的很荒謬，佛奇博士一直都是、現在仍然是川普總統最信任的顧問。」吉德利說，川普原先是想透過那篇貼文，凸顯媒體針對川普在中國旅遊禁令上的假新聞。

川普本人也在白宮簡報會議上表示，他無意開除這位頂尖的公衛專家，並和媒體爭論，他和佛奇從疫情一開始就有共識，「他是一個很棒的人。」

根據《中央社》報導，79歲的佛奇自1984年來執掌國家過敏與傳染病研究院（NIAID）至今，效力過共和黨和民主黨籍總統，備受各界推崇，2008年還曾獲頒發總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。這波公衛危機期間，部分民調還曾顯示，佛奇在民眾心目中比川普更值得信任。

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