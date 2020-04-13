疑門縫灌毒「殺狗」被網轟！身分遭起底…高雄女回應了

記者吳奕靖、洪正達、鄒鎮宇／高雄報導

高雄市大寮區一名網友表示，他發現屋內地上有一灘液體，查看監視器後才發現竟有一名女子朝家門噴撒殺蟲劑，想要藉此「毒狗狗」，細看才發現竟是附近的攤販老闆。對此，該名女老闆也做出回應。

▲原PO發現附近某攤位的老闆娘疑似拿殺蟲劑噴狗。（圖／翻攝臉書社團大寮五四三開講吶喊專用）



「真的太可怕了…」該名網友在臉書社團「大寮五四三開講吶喊專用」發文表示，他查看監視器畫面後，發現一名女子手持殺蟲劑，朝著門縫就噴，導致地上濕了一片的不明液體，「請大寮人注意，要多多防範保護狗狗」。

▲老闆娘回應，她只是拿手機錄影蒐證，全都是誤會。（圖／翻攝臉書社團大寮五四三開講吶喊專用）



網友看完紛紛留言，「直接報案，太可惡」、「這隻狗狗在住家裡面，應該沒有妨礙到她吧？太誇張了」；原PO也說，女子疑似是進學路某攤販的老闆，讓不少網友氣憤抵制，「抵制店家啦」、「以前有聽過進學路一攤位老闆娘態度惡劣，難道是說她嗎？」

對此，該名女老闆向《ETtoday新聞雲》表示，那間住戶只要主人不在，狗就會一直亂叫，這樣的情況持續4天，讓她難以忍受。當天她正好在走廊噴殺蟲劑，聽到狗的叫聲後才拿手機去錄影蒐證，並非想要噴狗，「我是被誤會了」。

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