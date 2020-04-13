「清明過後每日10病例以下」　陳建仁曝全球疫情觀察時間點

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

曾帶領台灣抗SARS的副總統陳建仁，他近日接受媒體專訪時表示，清明節過後，每日病例降到10例以下，這代表疫情在安全管控範圍，但全球疫情要持續觀察到5月底。

陳建仁接受《自由時報》專訪時指出，現在是四海一家的時代，要等到全球疫情緩解下來才算安全，至於全球疫情何時緩和，端看各國防疫努力，還好台灣超前部署，早點關掉武漢直航飛機，擋住第1波春節可能造成的中國移入，不過，現在面臨的第2波，是全球境外移入的挑戰。

陳建仁說明，疫情指揮官陳時中之所以說，3月19日邊境封關禁止外籍人士後的「關鍵14天」很重要，是因為我國留學生、台商，以及境外旅遊都要回台灣，本來每天2至3萬人，已減到2至3千，「關鍵14天」是觀察最這些人14天潛伏期有沒有發病。

陳建仁提到，14天後接近清明節，人與人互動增加，又是一個挑戰，最重要觀察點是4月2日後，台灣病例慢慢降到10例以下，疫情在安全管控範圍內，因為入境者變少，接下來，就要看各國狀況，全球疫情要2個月才能趨緩下來，希望5月20日前後、月底就可以緩和，這段期間不能輕忽。

陳建仁認為，目前多數為境外移入，還有境外移入案的家庭或工作場所接觸者，大多數都可以回溯來源，傳染病防治最擔心是無法溯源，目前對所有入境者及確診接觸者要求居家隔離檢疫，病毒就可被隔離起來，一般人保持社交距離、戴口罩，以少數人的社交活動讓整個族群有比較正常化的生活。