元太科技攜手Visionect合作　推出「居家辦公助理Joan Home」





▲元太科技攜手Visionect合作推出「居家辦公助理Joan Home」。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（10）日宣布，攜手創新電子紙解決方案商Visionect合作。為居家工作環境帶來創新解決方案「電子紙居家辦公助理Joan Home」，主要是可顯示時間排程表的電子紙居家辦公助理，協助居家工作者提升工作效率。

元太科技表示，攜手Visionnect的合作為會議室管理解決方案產業帶來改變，而Visionect受歡迎的電子紙會議室預約系統Joan，即是採用元太科技的電子紙技術設計而成，前一代產品Joan 6獲全球許多領導企業採用，包括微軟、NASA、三星與亞馬遜等。

元太科技董事長李政昊表示，電子紙技術可應用的範圍廣泛，從戶外看板至室內辦公室場域的導入，已經實現許多多元化應用，現在再延伸至居家情境的使用，展現電子紙技術的廣泛應用性與絕佳的發展契機，在疫情期間，幫助許多居家工作者，專注提升工作效率並兼顧家庭生活。

Visionect共同創辦人Matej Zalar表示，這次與客戶保持密切的合作，讓Visionect更加了解人們的工作方式及需求，進而能幫助客戶成就更好的自己，這正是為什麼Visionect因應近期的居家工作風潮，立即採取著手開發一項可簡化工作流程、降低居家工作及會議被干擾情況的解決方案。

Joan Home是可顯示居家工作者時間排程表與當下狀態的電子紙居家辦公助理，也可客製化顯示內容，例如做為電子畫框使用、顯示任務清單，或是增加任何使用者想顯示的資訊，並由於採用電子紙作為顯示螢幕，看起來就像傳統紙張，具有舒適的高閱讀性，並僅需幾個月充電一次。

Joan Home採用簡約的原則而設計，可連結與即時更新使用者的行事曆，讓使用者保持時間管理井然有序，並具有能與居家室內設計融合的經典外型，只需將磁鐵黏貼於任何乾淨的牆面，即可將裝置放置於磁鐵黏貼處，無需對牆面鑽洞、接線，造成牆面的損壞。