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星宇神祕新股東曝光！張國煒抗新冠增資23.5億　高雄董家超強實力起底

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面對此次疫情，張國煒在星宇規模不大、資金剛到位的情況下，依舊氣定神閒。

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情重創全球航空業，今年初首航的星宇航空原本每天6班的航班，如今全面停飛，外界直指星宇出師不利，但董事長張國煒卻老神在在，直言「還好啦！」本刊調查，張國煒如此氣定神閒，是農曆年前星宇已順利完成23億元增資案，除了張國煒外，星宇引進員工認股以及在科技、娛樂業多方布局的能率集團董家。

「現在有人說，星宇好倒楣喔，但整體來講還好啦，好險我們只有3架飛機。因為空中巴士產能的關係，幾乎所有飛機都延遲交機，當初我們覺得遺憾，不過現在因為疫情的關係，看起來是滿幸運的啦。」2月底星宇航空飛機維修棚動土典禮，被稱為台灣航空業K董的星宇航空董事長張國煒一臉苦笑地說。

請繼續往下閱讀...

歷經2年8個月的籌備，星宇航空終於在今年1月23日首航，沒想到卻遇上了近幾年來全球經濟最大的黑天鵝—新冠肺炎，從中國武漢宣布封城開始，疫情由東向西一路蔓延，連歐洲、美國都先後失守，感染人數直線上升，全球各國如臨大敵，跨國的商業活動與旅遊行程全都延後、取消，航空業更是首當其衝，就連擁有一票粉絲支持的星宇也不例外。

在疫情爆發後，星宇航空不僅將原訂4月6日開航的宿霧航線延期至7月1日，更陸續宣布航班刪減消息。其中每天3班的澳門航班，有2班停飛至5月31日，另一班停飛至4月30日，原本每天僅一班的檳城航班也宣布暫時取消；至於峴港航班，一開始先縮減為一班，如今隨著越南被列入三級警示區，也宣布暫時停飛至4月30日，等於宣告星宇全線關閉。

星宇航空開航就出師不利，讓不少支持者替張國煒捏了把冷汗，不過，他本人倒顯得老神在在：「整體來講還好啦，因為基本上，也好險我們只有3架飛機，影響不是那麼大。」

就在各界擔心張國煒能否獨撐星宇大局，日前台北地方法院一審宣判，認定張榮發遺囑具備效力，張國煒可獨得高達140億元遺產。雖全案仍可上訴，不過，讓張國煒真正安心的是，星宇的增資款項已在農曆年前悄悄到位。根據經濟部2月18日所更新的工商登記資訊，星宇航空原本預計增資20億元，最後卻來到23億5000多萬元，據悉，其中有3億5000萬元為員工認股，認購價為每股10元。

不只是員工認購踴躍，本刊調查，新增資的23.5億元中，星宇還多了一個神祕股東，就是從高雄發跡，行事卻相當低調的能率集團董家。據悉，董家旗下不只擁有多家上市櫃公司，且事業版圖橫跨光學製造、資訊通路、電子精密組件、不動產投資、民生消費等領域，實力雄厚。

張國煒此次增資，不但獲得全體員工力挺，能率董家也加入股東行列，讓星宇有了更多資源挹注，原本就是點子王的張國煒，要如何帶領星宇飛越航空業寒冬，外界都在等著看。

此次增資入股星宇的能率董家向來低調，創辦人董炯熙、董炯雄兩兄弟近年已鮮少露面。（今周刊提供）

星宇航空日前完成增資，除7成員工認股外，還引進外部股東能率集團，本刊調查，能率董家旗下擁有多家上市櫃公司，且事業版圖廣泛，全靠第一代董烱熙、董烱雄的深厚人脈與高超手腕，近年則啟動二代接班，經營團隊延續上一代的兄友弟恭，彼此合作無間。

能率董家第一代董烱熙曾前往日本早稻田大學進修，期間得知日本佳能（Canon）想找台灣代理，便與弟弟董烱鑫、董烱雄合資成立「佳能企業股份有限公司」，之後董烱鑫與霖園集團創始人蔡萬春四女蔡貴清婚後移居美國，慢慢淡出經營，因此經營重擔全落在董烱熙、董烱雄兩兄弟身上。

當年，董烱熙身為早稻田大學校友會會長，結交不少日商高層朋友，是少數可以直通日本佳能、卡西歐（CASIO）、新力（SONY）等大廠負責人的台灣企業家；除了人脈一把罩，董烱熙、董烱雄的氣度之高也屬商界罕見，據悉，當年Canon品牌在台已打出名氣，日方來台設立子公司時，便向董家情商借用「佳能」之名，兩兄弟也無償答應，更因此把自家集團改名為「能率」。

能率董家憑藉著深厚的人脈與高超手腕，集團事業版圖從一開始代理電子計算機、事務機，一路開枝散葉到穩居全球數位相機代工龍頭；之後受到智慧型手機衝擊，集團近年來積極轉型，朝多角化發展，目前旗下擁有三洋電、精熙、應華、上奇、能率網通等多家上市櫃公司。

隨著董烱熙、董烱雄年事漸高，這幾年已做好接班布局。董烱熙與日籍太太董登紀子育有兩女，大女兒董怡佳目前在集團內任董事，么女董怡奈嫁給日清集團第四代安藤清隆後，在集團內僅是股東身分。

董烱雄的長子董俊仁則接下集團本業，次子董俊毅負責集團投資布局，長女董怡君為調度資金的角色，值得一提的是，董家第二代之間也延續上一代的兄友弟恭，彼此合作無間，正一同努力開創集團的下一個50年。


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