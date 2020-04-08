英外交大臣稱首相強生不需呼吸器：他是鬥士，有信心他會康復

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）5日起暫代首相職務。（圖／路透）

中央社／記者戴雅真

英國外相拉布（Dominic Raab）今天在疫情例行記者會表示，英國首相強生（Boris Johnson）在加護病房的病情穩定，不需要仰賴呼吸器，可以自主呼吸，而且強生是鬥士，有信心他將會康復。

55歲的英國首相強生3月27日確診新冠肺炎，為了預防起見，5日被送往醫院接受檢查，但症狀隨後惡化，6日晚間住進加護病房。

拉布表示，強生正接受一般的供氧治療，可以自主呼吸。他也表示，強生接受一流團隊的照護，情況穩定，精神也不錯，各界都祝福強生能夠儘快痊癒。

拉布表示，強生入住加護病房的消息「讓我們所有人都感到震驚，因為他不只是首相，不只是我們的老闆，也是我們的同事、朋友」。

他表示：「我有信心他能康復，因為我瞭解首相一點，那就是他是個鬥士，他短期內就會回來，率領我們度過這次危機。」

強生要求拉布代理必要職務，拉布今天也表示，只要有必要，他將會持續代理。拉布表示，政府有來自強生的明確指示，正團結一致處理政務，一旦強生回歸，將會發現一切進展將一如他預期。

英國女王伊麗莎白二世稍早也向強生懷孕的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）及強生的家人致意，祝福強生迅速康復。

英國今天通報新增786起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，全國累計6159人不治，5萬5242人確診。

此外，內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）在今天宣布自主隔離。不過，他在推特表示，並非自己出現新冠肺炎症狀，而是和他同住的家人從5日開始出現輕微症狀，他將在家遠程工作。