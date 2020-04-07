名嘴號召「罵死他」！媽媽嘴老闆「撕不掉殺人標籤」...1天收上萬酸民留言

▲呂炳宏在媽媽嘴分店受訪，當天女兒也在現場，她說因為爸爸煮咖啡很好喝，才會一直有記者來採訪。

圖文／鏡週刊

殺人犯是如何「現形」的？一件凶殺案發生了，民眾的期待是：警察抓到他，檢察官起訴他，法官審判他，媒體報導他。但如果這個他，其實是無辜的呢？

譬如八里雙屍命案的媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏，或南港小模殺人案的梁思惠。就連一度被捲入華山分屍案的莊奕凡，即便未曾以凶嫌身分被偵查，也自認殺人凶手的標籤，真的很難撕除。

呂炳宏曾是單車友善冠軍商店的老闆，事發後卻要自修法律學分，否則無法保護自己；梁思惠曾是小有名氣的網紅，如今演藝事業全面停擺，仍在待業；莊亦凡一度被推舉為「未來大人物」候選人，最後卻身負債務，得請家人代償。就像呂炳宏說的：「法律會還我公道，但是社會不一定。」

採訪進行到最後，媽媽嘴咖啡店的老闆呂炳宏，為我們朗讀了八里雙屍命案凶嫌謝依涵寫給他的信。他說：「我問她，真相到底是什麼？」

她回覆了，信中寫著：「真相沒有人們口中說的那麼重要…人不是非黑即白，加害者有被害者的成分，被害者有加害的成分，這是家屬們完全無法接受的。我理解這樣的心情，也不願意兩造如同兩條平行線…」呂炳宏難掩沮喪，因為7年來他一直致力的，就是為受害者找到真相。

媒體妖魔化 未審先判

時間回到2013年3月6日，呂炳宏自前夜就在店裡算薪水，凌晨4點走出店外，記者已在等他，轉述受害者家屬指稱他的店員謝依涵可能犯案。呂炳宏這時還為她平反，都不知道，風向很快要改變。

早上10點多，檢察官找上門，故弄玄虛地對他說：「你害啊你，你老婆說你殺人。」中午到蘆洲分局，又被指涉有重嫌，問他要不要請律師？一頭霧水的呂炳宏為自己辯護，表示又沒做，請什麼律師！講清楚就好啦。7年過去，他對我們講起那一刻，還是忍不住稱讚自己：「太帥了！」又補充：「可是現在再問我要不要請律師？要！」說完笑出來，說自己是個卒仔。

因為狀況已然失控。他回憶從蘆洲分局移送地檢署時，刑事組到門口短短的3秒鐘，記者就遞麥到他面前，問：「呂先生你為什麼要殺陳先生？陳先生不是對你很好嗎？是為了錢嗎？」問題彷彿自帶解答，隨著新聞放送，呂炳宏成了謀財害命的殺人凶手。

從那一刻起，他彷彿進入一個異世界，要為自己沒做過的事不斷付出代價。金紙店老闆指證歷歷，說他確實到店裡買了要燒給死者的冥紙。電視新聞討論他的面相，妖魔化說他「下三白」。呂炳宏在咖啡店官方粉絲團發布休息後再出發的聲明，名嘴在談話節目裡號召民眾去留言，說：「罵死他！」

留言變流言 酸民開轟

才一天，就有近萬留言，之後陸續累計至1萬4,000筆，他每天存檔，300多頁，上面的留言堪稱奇觀，彷彿人人是判官，且看見黑影就開槍：「呂老闆被帶回現場模擬，看來另外2個人也逃不掉了，快點自首吧。」也有自以為是柯南者：「檢警要查一下，他們3人是否擔任過砲兵、工兵或步兵，挖坑不是太困難。」更多是直接下結論：「媽媽嘴咖啡，喝一口讓你上黃泉」、「重新出發？誰敢去？萬一被你們殺掉」、「人肉咖啡好喝嗎？」、「真的有夠冷血，這樣都可以發文」…。

這些資料他存了整整7年，我問他為何保留？他說一度想：檢警還我清白後，可以提告。但我們問了參與司改會修訂〈偵查不公開作業辦法〉的律師張安婷，她說：「其實機會很小。你存檔時要找人公證，社群媒體也不見得會犧牲用戶信任，來為你佐證。」

呂炳宏也未真的提告，只無奈地說：「他們接受了媒體的資訊，媒體接受了檢警的資訊，檢警接受了謝依涵的資訊。到底哪一個環結出問題？我也不知道。」