4.5億懸賞委內瑞拉總統　他嗆川普：用軍事行動轉移美國疫情焦點

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

在美國司法部長巴爾（William Barr）於3月26日以「毒品恐怖主義」的罪名起訴委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），國務院也提供1500萬美元（約台幣4.5億元）的懸賞金，尋求關鍵的證據。隨後川普在1日宣布，將會加強在加勒比海的禁毒行動，在疫情嚴峻時期做出如此高調的行動，也讓外界質疑是否有至轉移外界關注度的意圖存在。

巴爾指控，馬杜洛及其政府高官密謀哥倫比亞左翼游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC），把大量的古柯鹼運到美國國內，所以才會以毒品恐怖主義的罪起訴。

美國國防部依照川普的命令，增強了在加勒比海、東太平洋地區的軍艦和戰機的佈署，用以打擊毒品販運的現象，其中動員了P-8波賽頓巡邏機、P-8波賽頓海上巡邏機和多艘驅逐艦等。

在宣布加強禁毒行動之餘，川普也藉機數落馬杜洛一番，認為疫情會因為委內瑞拉政府的無能，在境內大為流行，造成至少10萬人死亡。

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El presidente Donald Trump anunció que #EEUU está enviando buques de la Armada hacia #Venezuela para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el #Caribe luego de presentar cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás #maduro (gs)https://t.co/Kr0sSOAHJF — DW Español (@dw_espanol) April 2, 2020

根據CNN報導，馬杜洛已經出動部隊應對川普的軍事行動，並在5日公開回應，在疫情延燒之際，應該要團結一致攜手抗疫，而不是為了贏得接下來的總統大選以及轉移疫情焦點，而以30年來最大的軍事行動作為煙霧彈，掩蓋川普自己那毫無章法的疫情應對能力。

此外他也呼籲，希望川普結束軍事行動，這種指控是一種極端主義，粗俗而悲慘，「希望美國人民可以聯手遏止川普的瘋狂行動。」