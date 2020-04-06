快訊／新北國中生墜樓！倒臥教室後方圍牆邊…「無生命跡象」送醫搶救

▲新北市國中生墜樓案發現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一間國中6日下午1時許，驚傳學生墜樓事件！一名15歲國二生因不明原因從高處墜落，救護人員獲報趕抵現場發現，倒臥教室後方圍牆邊的男學生已經失去生命跡象，目前已將人送醫急救。據了解，事發前男學生曾傳訊息向老師道別，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

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