直言「艦長寫信」很糟糕　川普：這是核動力航母…不是文學課

▲羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）因「未展現專業」遭解職。總統川普4日表示，克勞齊上校向外傳遞信件的作法是不恰當的，「他是一艘大型核動力軍艦的艦長，這可不是文學課。」

羅斯福航母上的新冠肺炎確診士兵不斷增加，艦上的4000多名官兵都在艦上隔離，艦長克勞齊上校則在3月30日時，致函給美國海軍部，希望能讓官兵離艦檢疫，但這封信件目前已由「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）取得並報導。克勞齊隨後因「處理問題上沒有展現專業、涉嫌把軍機陳情外洩給媒體」為由被開除。

川普（Donald Trump）4日在記者會中表示，「我覺得他寫這封信太可怕了，我的意思是，這不是文學課，他是一艘大型核動力軍艦的艦長，他不應該在信中這樣說，他可以利用電話進行聯繫。」川普強調，克勞齊遭解職並不是他的決定，但他百分之百同意這樣做，「說實話我覺得這看起來很糟糕。」

根據CNN報導，截至目前羅斯福號上共有155名士兵確診。五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）3日表示，目標是在4日讓2700名士兵下船，但到目前為止，只有1548名士兵上岸。