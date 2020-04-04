橋頭桶屍／「失蹤6年、查無通聯」警方偵辦陷膠著　死因出爐才是第一步　

▲失蹤6年又沒有任何通聯記錄，讓偵辦警方陷入膠著。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者洪正達／高雄報導

橋頭糖廠站附近空地2日傳出桶屍案，警方在案發後就成立專案小組進行調查．依失蹤人口名單比對出女屍身分就是家住鳳山的林姓婦人（61歲），不過前往訪查時才知林婦已離家六年，加上林婦所申辦的手機門號早已停用多年．辦案人員也透露光是這2個因素，就讓偵辦進度陷入膠著，目前僅能先從法醫研究所提供的詳細死因與死亡時間擴大追查。

就在桶屍案發的隔天早上，法醫會同檢察官進行長達7小時的解剖複驗，確認林婦喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，不排除是外力造成，四肢及身體等部位亦有骨折或疑似出血等傷勢，一名資深的鑑識人員透露，甲狀軟骨相當脆弱，疑似可能生前就被人掐死後，再折斷四肢放入塑膠桶後埋屍。

不過仍待詳細死因與死亡時間出爐後，才有辦法整理出辦案方向，不過林婦被殺害後塞進桶中的手法相當兇殘，加上家屬曾表示失蹤前交友狀況相當單純．不排除情殺的可能性，另一點讓警方陷入膠著的是，林婦以個人名義申辦的手機門號已停用多年，要調閱通聯記錄相當困難，僅能先從失聯前開始調查。

▲林附身前疑被人勒斃後，在塞入塑膠桶中，手法相當兇殘。（圖／記者翁進忠翻攝）

據了解，2日上午在一個橘色大塑膠桶內被發現一具女性裸屍，經指紋比對後確認身分為在6年前被通報失蹤61歲的林姓婦人，警方也公布照片，請認識林婦的人能前來指認，提供相關生活作息及交友狀況作為線索，以利加速釐清案情。這塊棄屍地是私有土地已經荒廢多時，2日在整地開挖的過程中，突然發現一個橘色塑膠桶，被埋在1米深，桶子散發陣陣惡臭，警方獲報趕抵現場後發現，驚見桶子內部竟裝著一具女裸屍，全身微彎被塞入，死狀相當悽慘。