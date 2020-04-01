　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

南山人壽2019年賺339億元　年成長28%「創歷史新高」！資產總值4.9兆元

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽1日公布2019年財報，合併新契約保費達1671億元，合併總保費收入達4696億元，稅後淨利達339億元，合併資產總值約4.9兆元，股東權益約3681億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.81元。

2019年南山人壽合併稅後淨利為339億元，較2018年同期成長28%，創歷史新高。南山人壽表示，2019年在經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使2019年獲利較2018年同期成長28%。

南山人壽資產總額及股東權益持續成長，截至2019年止，資產總值約4.9兆元，較2018年底成長11%，也創新高；股東權益為3681億元，較2018年底成長163%。

南山人壽2019年合併新契約保費收入共1671億元，新契約保費以利變型商品貢獻最大。南山人壽指出，今年持續提供保障型保單、優質理財等多元化商品，滿足保戶需求。

南山人壽表示，2019年推出創新商品，繳出「三個第一」，如意外及健康險（A&H）巿佔第一，新契約保費收入全年達71億元，市佔18%；外溢保單件數以全年度2.6萬件拿下件數第一，市佔46%；長照險新契約保費約18億元，市佔88%為第一。

展望未來，南山人壽指出，將持續發揮保險價值，開發多元化商品，致力為客戶建構全方位的風險防護網。

至於南山產物，2019年簽單保費收入達53億元，較2018年同期成長22%，整體而言各險種均呈現成長趨勢，個人保險商品成長23%、企業保險商品成長18%，其中以健康傷害保險成長49%最高，佔全公司業績比重最高的汽車保險也成長20%。

ET快訊
政大教授詠春打學生畫面曝光！左右雙拳毆頭..教授已遭停課
花35元買飲料中千萬！1、2月期發票千萬大獎開出18張　快來
口罩第三輪「eMask口罩預購系統」當機中！健保署：先改用網
《星際大戰》男星確診新冠肺炎病逝！也是《復仇者聯盟》其中一員
正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

南山人壽2019年賺339億元　年成長28%「創歷史新高」！資產總值4.9兆元

開發金延後100%併購中壽時程　金管會說重話：有些理由不能接受

「四大壽險公司」滿手現金…罕見搶標世貿三館！海外投資移回台灣　瞄準商辦不動產

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

南山人壽2019年賺339億元　年成長28%「創歷史新高」！資產總值4.9兆元

開發金延後100%併購中壽時程　金管會說重話：有些理由不能接受

「四大壽險公司」滿手現金…罕見搶標世貿三館！海外投資移回台灣　瞄準商辦不動產

快訊／陳玉珍沒資格當國會議員？　蔡英文：蘇貞昌反應了很多人的想法

雲端最前線／「情侶哭哭」社交相距1公尺該怎麼算？

詐欺車手變裝逃脫　南警鷹眼識破插翅難飛

澳門爛賭欠債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董判9年定讞

被命理老師看上的建案！詹惟中自薦「代言更加分」　粉專小編嚇到吃手

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

快訊／蔡英文：兩階段共1兆5百億元紓困！政府做產業及庶民後盾

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

保險熱門新聞

保險專家曝光投保關鍵：花小錢才能避免噴掉上萬元

南山人壽2019年賺339億元　年成長28%

保險專家：搞定3大條件「就不用買保單」！

開發金暫緩併中壽　金管會說重話

「四大壽險公司」滿手現金　罕見搶標世貿三館

第6家保險公司跟進！英國保誠人壽取消30日等待期

和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

一張表懂車禍調解官要看的單據

再砸312.76億元拿下「世貿三館」！南山人壽：規劃興建商辦大樓

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

一張表看懂15歲以下保戶　各項保險金給付範圍

15家產險申訴率　國泰拿最低

「保單借款」6大優點　專家這麼說

三商美邦人壽宣布：今年不發放股利

更多熱門

相關新聞

廣華-KY去年EPS達4.78元　擬配息3.5元

廣華-KY去年EPS達4.78元　擬配息3.5元

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）2019年因中國新車銷售市場顯著下滑，且新台幣兌人民幣匯率升值造成匯兌損失，稅後淨利歸屬於母公司新台幣4.01億元，稅後每股盈餘（EPS）新台幣4.78元。廣華擬配發每股現金股利新台幣3.5元，現金配發率達73.22%。

疫情衝擊！7家上市櫃公司財報難產

疫情衝擊！7家上市櫃公司財報難產

再砸312.76億元拿下「世貿三館」！南山人壽：規劃興建商辦大樓

再砸312.76億元拿下「世貿三館」！南山人壽：規劃興建商辦大樓

快訊！世貿三館地上權開標　由南山人壽得標

快訊！世貿三館地上權開標　由南山人壽得標

減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務

減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務

關鍵字：

南山人壽財報

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面