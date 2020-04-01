南山人壽2019年賺339億元　年成長28%「創歷史新高」！資產總值4.9兆元

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽1日公布2019年財報，合併新契約保費達1671億元，合併總保費收入達4696億元，稅後淨利達339億元，合併資產總值約4.9兆元，股東權益約3681億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.81元。

2019年南山人壽合併稅後淨利為339億元，較2018年同期成長28%，創歷史新高。南山人壽表示，2019年在經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使2019年獲利較2018年同期成長28%。

南山人壽資產總額及股東權益持續成長，截至2019年止，資產總值約4.9兆元，較2018年底成長11%，也創新高；股東權益為3681億元，較2018年底成長163%。

南山人壽2019年合併新契約保費收入共1671億元，新契約保費以利變型商品貢獻最大。南山人壽指出，今年持續提供保障型保單、優質理財等多元化商品，滿足保戶需求。

南山人壽表示，2019年推出創新商品，繳出「三個第一」，如意外及健康險（A&H）巿佔第一，新契約保費收入全年達71億元，市佔18%；外溢保單件數以全年度2.6萬件拿下件數第一，市佔46%；長照險新契約保費約18億元，市佔88%為第一。

展望未來，南山人壽指出，將持續發揮保險價值，開發多元化商品，致力為客戶建構全方位的風險防護網。

至於南山產物，2019年簽單保費收入達53億元，較2018年同期成長22%，整體而言各險種均呈現成長趨勢，個人保險商品成長23%、企業保險商品成長18%，其中以健康傷害保險成長49%最高，佔全公司業績比重最高的汽車保險也成長20%。