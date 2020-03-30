快訊！世貿三館地上權開標　由南山人壽得標

▲世貿三館標售案基地照。（圖／記者徐斌慎攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署招標信義計畫區世貿三館地上權，在今（30）日開標、決標，由4家人壽投標，最後由南山人壽得標，權利金額312.76億元，以基地面積4856坪，溢價金額約為46億元，溢價率約17%。

這次投標4家公司都是人壽公司，富邦人壽投標金額311.7億元、國泰人壽投標金額283億元、南山人壽則是312.76億元打敗群雄、新光人壽為288.8億元。

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萬眾矚目、信義區最後一塊大面積土地、蛋黃中蛋黃的世貿三館地上權案今日開標，根據國產署規劃世貿三館的底價為266.3億元，存續期間70年，權利金金額創國產署地上權招標以來，最高權利金紀錄，租金為4.5%，其中1%隨地價浮動、3.5%則是固定，外界預期，未來該地將會朝頂級商辦規劃。

世貿三館的基地面積是4856坪，都市計畫使用分區為娛樂設施區，所以限制不能蓋住宅、特殊行業使用，將失去成為豪宅建案的機會，建蔽率為50%、容積率560％。地位在台北市信義區松智路、松壽路口，周邊為台北市政府、台北101、世貿一館以及百貨商場，位置精華，未來規劃發展空間大。

南山人壽以312.76億元標得，每坪單價只有644萬元，對於人壽公司來說，非常的划算，以底價266.3億元來計算，溢價金額46億元、溢價率17%左右。