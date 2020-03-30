影／新冠肺炎再增2死共5人病逝！60多歲男西班牙旅遊…多重器官衰竭不治

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎再傳出死亡案例，繼昨（29）死亡的奧捷領隊（案108），截至目前又增加2死，個案為案34、170。其中案170為西班牙境外移入，是一名60多歲本國籍男性，3/12-3/20去西班牙旅遊，在3/23確診，不幸在昨日晚間過世。

▲0330中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，該個案本身有癌症病史，住院就出現肺炎，之後多重器官衰竭，肺部嚴重浸潤，昨日晚間過世。

而案例34為50多歲女性，有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳先前曾經透露，案34心臟衰竭情況嚴重。

另外，指揮中心今再宣布新增8例確診個案（案299～案306），包括7例境外移入及1例本土，其中本土個案為未滿10歲男童（案299），為觀光局桃機人員（案269）本土病例同住家人，3月26日出現發燒症狀，27日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，為一起家庭群聚，而目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。

另外7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

指揮中心指出，新增案300與案257、258就讀英國同一所學校，返國前曾與案258密切接觸。案300於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，26日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共3人確診。

▲0330新增8例關係圖。（圖／陳昱璇製）