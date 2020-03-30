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6歲童「沒刷牙洗臉」要上床睡覺遭飛踢2腳亡　暴怒母：想糾正他的不良習慣

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▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲6歲童遭媽媽動粗後，半夜睡到一半突然喊冷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸福建省一名6歲男童晚上未刷牙洗臉，就要上床睡覺，遭到媽媽飛踢兩腳重擊腹部，送醫不治。日前中國裁判文書網公布這起慘劇，當事女子被判處有期徒刑15年，她則辯稱，自己是出於管教目的教育孩子，想糾正他的不良習慣，並非惡意傷害孩子。據悉，被告也曾因犯拐賣兒童罪被判3年徒刑。

這名30歲羅姓女子初中畢業、無業，家住福建省連城縣，但案發地位於永泰縣。2019年10月24日，當地永泰縣法院審理後對該案進行宣判。法官稱，2013年6月，羅某的兒子出生，但自2018年9月以來，她在日常管教兒子過程中長期存在打罵、體罰現象。

2019年5月7日晚間9時左右，羅女在位於永泰縣大洋鎮三樓的租屋處，發現兒子未經洗漱就想上床睡覺，心生怒火，從廚房衝到站在上下床舖前方的兒子面前，右腳用力朝兒子腹部踹了一腳。

▼羅女在床鋪前踢兒子兩腳。（圖／翻攝《988教育報導》）

6歲童「沒刷牙洗臉」要上床睡覺遭飛踢2腳亡　暴怒母：想糾正他的不良習慣。（圖／翻攝《988教育報導》）

兒子被踹後瞬間仰倒在下床鋪，背部撞到下床鋪外側實木床桿上，後來他自己站了起來，在靠近下床鋪中間位置，接受媽媽的責罵。羅女見兒子對自己的責罵沒有回應，抬起右腳又朝他腹部踹了一腳，讓兒子再次被踹倒在下床鋪又站起來。

事發後，孩子洗漱一番上床睡覺，結果隔天凌晨0時許突然喊冷。羅女在未開燈的情況下，給他倒了一杯開水喝，見他之後在床上翻來覆去睡不著，起身碰觸到他的腳部時，發現他腳部冰涼，多次叫他的名字，對方只能模糊應答。

凌晨3時左右，羅女將兒子送至當地永泰縣大洋衛生院搶救；經醫生診斷，孩子送到醫院時已無生命跡象，後經搶救無效死亡。案發後，永泰警方鑑定認為，孩子腹部受鈍性暴力作用致多臟器損傷（心肺挫傷、肝胰破裂），致創傷性休克死亡。

6歲童「沒刷牙洗臉」要上床睡覺遭飛踢2腳亡　暴怒母：想糾正他的不良習慣。（圖／翻攝《988教育報導》）

▲▼羅女被判15年徒刑。（圖／翻攝《988教育報導》）

6歲童「沒刷牙洗臉」要上床睡覺遭飛踢2腳亡　暴怒母：想糾正他的不良習慣。（圖／翻攝《988教育報導》）

2019年5月9日，羅某因涉嫌犯故意傷害罪被刑拘，同年5月23日被逮。據悉，羅某曾因犯拐賣兒童罪，於2015年12月31日被福建省龍巖市新羅區法院判處3年，並處罰金人民幣1萬5000元，2018年9月12日才刑滿釋放。

法官認為，羅某故意傷害他人身體致一人死亡，其行為已構成故意傷害罪；她長期毆打未滿14周歲的未成年人，可以酌情從重處罰，最後根據她犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度等，以她犯故意傷害罪判處有期徒刑15年。

宣判後，羅某不服上訴至福州中院，稱自己是出於管教目的教育孩子，想糾正他的不良習慣，並非惡意傷害孩子，況且事發後還將兒子緊急送醫。

2020年1月16日，福州中院審理後認為，羅某身為母親和負有直接責任的監護人，竟然長期毆打未滿14歲的未成年人，並致其死亡，情節惡劣，應酌情從重處罰。法官稱，一審判決定罪準確、量刑適當，最後做出終審裁定，駁回羅某的上訴、維持原判。

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