染新冠病毒輕症似感冒　15%患者一週後「免疫系統崩潰」變肺炎

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎台灣確診來到267人，許多患者都在入境時被篩檢，一開始症狀輕微，但一週後卻突然家具。醫師表示，病毒感染的前7天，是免疫力與病毒拉鋸戰，免疫力較弱者，病毒會往下蔓延到肺部，形成肺炎，病況也會隨之加劇。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民表示，病毒入侵人體本來就是循序漸進，新冠病毒入侵上呼吸道後，免疫系統變開始與病毒角力，抵抗力佳者，可能就維持類似感冒的輕症；免疫力差者，病毒會繼續往下鑽，最後形成肺炎，甚至需住院。

請繼續往下閱讀...

黃立民表示，新冠病毒與SARS最大的不同，在於不發燒就有傳染力。每個人進入危險期的日期不同，以典型病毒樣態來說，大多是在第7天後病毒入侵肺部，導致症狀加劇。

而根據國外研究，新冠肺炎感染者中，有15%的患者會因肺炎住院，其中有5%會轉為重症。餘下住院患者，大約在一週後狀況就會漸趨穩定，但是否出院，還是要看體內病毒有無排除完全。

黃立民說，新冠肺炎抗病毒藥物瑞德西韋，雖然已進入臨床試驗，也有3名患者使用；治療風濕病的老藥奎寧，也有初步證據顯示，可加速病毒排出時間。不過，有些早期確診的患者，因為沒有對應藥物使用，雖然症狀已痊癒，但驗病毒仍呈現陽性，這類患者就須等到病毒完全排出後才能出院，否則一樣會有傳染力。