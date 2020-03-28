乘員可透過射擊孔戰鬥　VP22裝甲運兵車列裝解放軍

實習記者符芳萱／綜合報導

央視國防軍事頻道（CCTV 7）於20日發布一則影片，北方工業（NORINCO）在2017年展示的VP22輪式裝甲運兵車目前已經在解放軍中服役。VP22的設計與裝甲卡車非常相似，前部是駕駛室，後部是裝載士兵的車廂，採用凱加軍用卡車（BeiBen Kaijia）底盤，最大行駛速度為時速90公里，續航里程可達到600公里。

北方工業公司（NORINCO）是大陸國務院授權的國有特大型企業集團和最大的武器裝備製造集團，主要研製坦克和裝甲車的和彈藥的供應，根據《財富》雜誌的最新排名，北方工業位於世界500強第161位。

輪式運輸車一般都是無防護型，面對戰場環境，缺乏有效的防護措施，而6輪式的VP22只有全域高機動作戰能力，乘員安全和防彈防雷等綜合防護能力傑出，底盤為6x6全驅動格式，採用的是功率為433馬力的柴油發動機，配備液力自動變速，還配備了大直徑的防彈輪胎和牢靠的獨立懸架系統，機動性能強。

▲PV22 。（圖／翻攝自CCTV7）

VP22車身和乘員方艙都有裝甲保護，駕駛室採用防彈玻璃，乘員可在方艙內通過射擊孔進行作戰，以防止發射小型武器和砲彈碎片，還具有一個V形船體，可防止地雷爆炸和爆炸裝置，乘員艙前部裝有兩個大防彈窗，每側放置一個單扇門，可在後方容納16名步兵，步兵通過在部隊廂室後部的大型液壓坡道進出車輛。